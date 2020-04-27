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Федерация бокса России запустила в небо баннер с изображением Иисуса Христа

14:47
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Федерация бокса России запустила в небо огромный баннер с изображением Иисуса Христа в городе Серпухове.

Баннер площадью в несколько десятков квадратных метров подняли в воздух с помощью воздушного шара. Идея поздравить россиян с праздником Красной горки принадлежит генеральному секретарю Федерации Умару Кремлеву.

— Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет, — говорится в сообщении под видео с поднятием баннера с Иисусом Христом в Instagram.

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