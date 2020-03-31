Федерация бокса России запустила горячую линию по предупреждению распространения коронавируса

Федерация бокса России организовала оперативный штаб и во всех регионах страны запустила горячую линию в поддержку российского спортивного сообщества на время ограничений, связанных с ситуацией с коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба организации.

Волонтёры оперативного штаба готовы бесплатно предоставить одноразовые маски и дезинфекторы для рук, помочь в доставке продуктов и предметов первой необходимости спортсменам, тренерам, судьям и ветеранам спорта.

На горячую линию по номеру 8 (800) 222-55-25 могут обратиться за помощью ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры и многодетные семьи, а также желающие стать волонтёрами программы.

— Каждый день число заболевших коронавирусом возрастает, поэтому сегодня настал момент, когда всему спортивному сообществу как никогда необходимо объединиться, сплотиться и протянуть руку помощи всем своим коллегам, всем спортсменам, которые оказались в условиях самоизоляции, а также тем людям, которые не могут позаботиться о себе в полной мере: ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным семьям, максимально оградив их от возможных носителей вируса, и постараться сделать их самоизоляцию более комфортной и безопасной", — приводит пресс-служба Федерации бокса России слова генерального секретаря организации Умара Кремлева.

Министерство спорта Российской Федерации поддерживает инициативу Федерации бокса России и призывает всех неравнодушных оказывать посильную тем, кто в ней нуждается.