Денис Лебедев: «Соперник Гассиева медленный, но очень опасный»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя между Муратом Гассиевым и Кевином Джонсоном, который пройдет 31 октября. Это будет дебют Гассиева в супертяжелом весе.

«Медленный противник, но очень опасный, — сказала Лебедев на конференции Федерации бокса России. — Простой Мурата не на руку ему. Два года — это много. Судя по четкой, уверенной речи, он в полной боевой готовности. Думаю, шансы 70 на 30 в пользу Мурата. 30 процентов даю чисто из уважения к Джонсону. Он действительно бьет тяжело и работает корпусом. Однако он медленный, будем надеяться, что Мурат сможет победить». (Сергей Федоров)