Боксер Алоян поделился ожиданиями от поединка Дацика против Кавалари

Боксер Михаил Алоян поделился ожиданиями от боя россиянина Вячеслава Дацика против бразильца Сауло Кавалари.

«Дацик довольно известен в смешанных единоборствах, выступает в боксе, — приводит слова Алояна РЕН ТВ. — У Вячеслава сильный удар. С большим весом. Может нокаутировать спортсмена. Что касается Кавалари, он является базовым кикбоксером и чемпионом мира по К1. Это является очень весомым послужным списком. Я бы на таких турнирах».

По мнению боксера, Кавалари выглядит немного сильнее.

«Кавалари составит очень серьезную конкуренцию Вячеславу. Я бы даже отдал ему 55% против 45% в их поединке. Потому что я присутствовал на боях К1, там бойцы очень крепко дерутся. Но Дацик тоже довольно крепкий парень, однако Сауло повыносливее, я думаю. Он поподвижнее будет, очень хорошую конкуренцию может составить. И если воспользуется своим преимуществом по фактуре, по весу может победить», — сказал он.

Турнир PRAVDA состоится 15 апреля. Зрители РЕН ТВ увидят предстоящий боя в прямом эфире.