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15 мая, 13:17

Дрозд прокомментировал золото Гаджимагомедова и Атаева на чемпионате мира по боксу

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион мира в профессионалах россиянин Григорий Дрозд прокомментировал золотые медали Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на любительском ЧМ-2023 в Ташкенте.

«Так и должно было быть, два золота. Отличное выступление от сборной России. Оцениваю выступление суперположительно. Для нас очень важно было завершить чемпионат мира с победами. Мы впервые за долгое время вышли с флагом и гимном. Полноценно, как это было всегда, традиционно. Показали отличный результат. Высокая конкуренция в боксерском мире. Но у нас была отличная команда. Молодая, но уже опытная. Два золота и четыре бронзы — это отличный результат», — цитирует Дрозда «Чемпионат».

На ЧМ-2023 в Ташкенте россияне Атаев (86 кг) и Гаджимагомедов (92 кг) завоевали золотые медали.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5102797-drozd-otreagiroval-na-zolotye-medali-gadzhimagomedova-i-ataeva-na-chempionate-mira-po-boksu.html
Бокс
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