Генсек Федерации бокса России Кириенко оценила организацию ЧМ-2023 в Ташкенте

Генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала организацию чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте.

«С точки зрения организации, чемпионат мира по боксу — уникальное явление, потому что создается определенная среда, никогда так чемпионат мира не проводился, с таким количеством участников. Создается огромная конкурентная среда, чемпионат мира по боксу — соревнования, куда все будут стремиться. По спортивной части самое главное — конкурентная среда. В Таджикистане, Ташкенте была очень дружелюбная атмосфера, по-настоящему боксерская семья, так было на протяжении всех дней проведения чемпионата. Очень жаркая атмосфера, +35 в Узбекистане, а на соревнованиях +100. У меня периодически останавливалось сердце. Но мы ни в коем случае не останавливаемся, завтра будем анализировать, готовимся. Огромное спасибо ребятам и тренерскому штабу», — сказал Кириенко.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. В активе россиян две золотые и четыре бронзовые награды.