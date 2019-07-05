Сергеева не ожидала, что ее иск к ФМБА отклонят

Российская бобслеистка Надежда Сергеева не ожидала, что ее иск к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства "Метионин" будет отклонен. Спортсменка отбыла 9-месячную дисквалификацию за употребление допинга во время Олимпиады-2018. Запрещенный триметазидин содержался в лекарстве, но не был указан в сопроводительной инструкции к лекарству.

- Я не ожидала, что суд может принять такое решение, - цитирует ТАСС Сергееву. - Если иск полностью отклонили, тогда получается, что виновных нет. Получается, что спортсмены, находящиеся в полной зависимости от ФМБА, сейчас продолжают играть в рулетку. Кому повезет, а кому - нет, все мы находимся в зоне риска.

Мы постоянно используем те лекарства, которые нам выписывает и выдает ФМБА, это его монополия, нам в принципе запрещено другие препараты использовать. Федеральное медико-биологическое агентство заставляет нас проходить углубленные медицинские обследования, а если обнаруживаются какие-то проблемы, то оно нас лишает допуска. А на суде представитель ФМБА говорит, что его организация не имеет отношения к спорту. Я не понимаю, как монополия, которая закупает спортсменам лекарства на государственные средства и выдает препараты нам на каждом сборе, может быть в итоге ни при чем.