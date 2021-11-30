Финны брали медали под российским флагом, а затем воевали против СССР. Как Зимняя война 1939-1940 гг. помогла развитию биатлона

Необычные взаимоотношения русского и финского спорта.

30 ноября 1939 года, ровно 82 года назад, началась советско-финская война, впоследствии получившая название Зимней войны. Столкновение двух стран обросло множеством трагических и культурных событий — «линия Маннергейма», история снайпера Симо Хяюхя, песни «Нет, Молотов» против «Принимай нас, Суоми-красавица».

Взаимоотношения России и Финляндии в спорте тоже история удивительных фактов и поворотов судьбы. Некоторые спортсмены начала XX века, ставшие олимпийскими чемпионами под русским флагом, через 30 лет воевали против СССР, а один из них, самый первый, строил в Советском Союзе бизнес и стал создателем империи Nokia.

Русские и финны дважды повздорили перед олимпийскими церемониями, а в 1912-м, будучи частью одной страны, даже сыграли там между собой в футбол. Легендарный бегун Пааво Нурми пошел воевать против СССР после кончины своего ученика на фронте, а лучший довоенный метатель копья учил солдат метать гранаты. А в 1990-х произошел редчайший случай для нашего футбола: российская команда из Карелии заявилась в чемпионат Финляндии и провела там несколько сезонов.

«СЭ» рассказывает некоторые из этих историй.

Церемония открытия Олимпиады 1912 года. Фото wikipedia.org

Разборки из-за флага

Впервые финны и русские столкнулись на первой же для себя Олимпиаде-1908. От Российской империи в неофициальном качестве в Лондон поехали шесть человек, а от Финляндии целая сборная на 65 персон. Перед первой в истории церемонией открытия сразу начались споры — под каким флагом идти финнам. Представители Суоми, хоть и были частью империи, совершенно не горели желанием маршировать под триколором, русские же призвали запретить финнам выходить под своим флагом, пригрозив бойкотировать мероприятие. В итоге финны пошли без символики.

История повторилась через четыре года — тогда наши нынешние соседи взяли себе некое знамя шведского женского гимнастического клуба. Правда, в архивах Финляндию все равно чаще обозначают с российским флагом.

Первый чемпион — основатель Nokia

В России заслуженно считают первым олимпийским чемпионом фигуриста Николая Панина-Коломенкина, но первым человеком, выигравшим Олимпиаду формально под флагом Российской империи, был другой человек — финский борец Вернер Векман. Учитывая актуальную ситуацию с символикой, большой вопрос, чьи успехи ближе к тому, чтобы считаться юридически российскими — нынешние под олимпийским полотнищем или финна 1908 года, жившего в Российской империи.

Векман завоевал золото на несколько месяцев раньше Панина-Коломенкина — тогда Олимпиада длилась долго. Но не меньшей легендой он стал в бизнесе. Векман работал в сфере связи и стал президентом Finnish Cable Works, которая позже переродилась в Nokia. Причем благодаря своей работе горным инженером еще на имперских предприятиях он отлично знал русский и вел дела с СССР, благодаря чему у Nokia были отличные стартовые позиции на нашем рынке.

Вернер Векман.

Воевавшие чемпионы

Но большинство финнов, которые родились в Российской империи и даже завоевывали награды, через десятилетия ожидаемо встали по другую сторону линии фронта. Рассказываем об этом исключительно как об исторических фактах, ни в коем случае не считая таких людей героями. Ведь воевали они в том числе против наших прадедов.

Например, Юлиус Сааристо — у него поистине богатая спортивная и военная карьера. В 1912-м он стал олимпийским чемпионом в метании копьем «левой и правой руками» (так назывался вид программы) и серебряным призером в «одноручном» метании, которое проводится и сейчас.

А уже в 1915-м поступил добровольцем на Восточный фронт Первой мировой войны и воевал... за Германию. Служил егерем. После войны из Прибалтики быстро примчался в Финляндию и успел сразиться с красными финнами в Гражданской войне. Участвовал он и в Зимней войне и дослужился до руководства саперным батальоном финской армии. Преемник Сааристо, еще один олимпийский чемпион в метании копья Матти Хенрик Ярвинен обучал солдат метанию ручных гранат.

«Летучий финн» прилетел из США, чтобы отомстить за ученика

Финны были лучшими бегунами-стайерами периода между войнами. Имя «летучего финна» Пааво Нурми, пожалуй, наиболее известно. Выступать он начал еще в 1910-х, после отделения Финляндии выиграл для нее девять олимпийских золотых наград.

В феврале 1940 года Нурми уехал в США, где к тому времени не раз бывал, и вместе со своим подопечным Таисто Мяки устроил турне через всю страну от берега до берега, собирая деньги на борьбу против СССР. Уже в Сан-Франциско он узнал новость, что другой его ученик, олимпийский чемпион 1936 года Гуннар Хекерт, ушел на фронт добровольцем и погиб на Карельском перешейке. Нурми вернулся в Финляндию и принимал участие в следующей войне как тренер солдат.

Пааво Нурми.

Создание биатлона

Во многом именно Зимней войне обязан своим развитием современный биатлон. Разумеется, изобретена стрельба с походом на лыжах была гораздо раньше, но активное использование финнами соединений вооруженных лыжников и последовавший ответ советского командования, которое тоже стало массово ставить красноармейцев на лыжи, послужили распространению этого вида боевых действий. Советские бойцы-лыжники сыграли большую роль в битве под Москвой. Многие ветераны Второй мировой после возвращения к мирной жизни занимались биатлоном, а вскоре он появился в олимпийской программе.

Российские футбольные клубы в чемпионате Финляндии

Карелия, на территории которой проходили боевые действия, и впоследствии оставалась особой территорией. До 1956 года существовала 16-я республика СССР, Карело-Финская, было несколько попыток создать сборную Карелии — она даже выступала на различных спартакиадах.

Но самая удивительная история касается 1990-х — 2000-х. Тогда произошел редчайший случай в истории нашего футбола: два российских клуба, «Сортавала» и «Вяртсиля», заявились в чемпионат Финляндии. Оба располагались на бывших финских территориях, которые отошли к нашей стране в ходе Зимней войны.

ФК «Сортавала». Фото Suomifutis.com

Владелец команды «Сортавала» пытался сделать из нее новую сборную Карелии. Команда получила разрешение от РФС и заявилась в пятую по силе лигу Финляндии, с ходу выиграла чемпионат и перешла в дивизион повыше. Матчи (в том числе домашние) проводили за рубежом, при этом параллельно играя дома в чемпионате Карелии — по графику современных топ-клубов, выступающих в еврокубках. Но в начале «нулевых» команда обанкротилась — ездить было дорого, и львиную долю бюджета игроков составлял сбыт алкоголя, бензина и прочих товаров финнам.

Сейчас в третьем дивизионе действует клуб «Карелия» из Петрозаводска, который был заявлен как воссозданная сборная Карелии и комплектовался по принципу сборной республики.