Россия девять лет не начинала сезон с подиума. Реально ли прервать серию сейчас?

В Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону.

Как было бы круто, если бы наша сборная без раскачки влетела в олимпийский сезон — и с ходу запрыгнула на пьедестал! Это сразу и позитив, и надежды, и повод пристально следить за следующими гонками. Другое дело, что шансы на медаль в первый же день минимальны. Изучил архивы: последний раз россияне начинали с подиума 25 ноября 2012 года. Тогда смешанную эстафету выиграли Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов. После этого — девять лет тишины. Пора просыпаться?

Наши — середняки

Мечтать до старта сезона всегда приятно. Вдруг качественно добавил Латыпов, вернулся в лучшую форму Логинов, а Миронова начала стрелять как Доротея Вирер? Ну или хотя бы что-то из этого... Надо же нам на что-то надеяться. Даже российские футбольные клубы в еврокубках иной раз помышляют о выходе из группы — так чем биатлонисты хуже?

Вместе с тем перегибать с мечтами тоже не стоит. Иначе есть риск сильно разочароваться от реальности. Берем прошлый сезон. Логинов — 17-й в общем зачете Кубка мира, Латыпов — 18-й. Миронова и Нигматуллина (Кайшева) замкнули двадцатку среди женщин. За девять этапов Кубка мира и чемпионат мира на четверых у них всего два личных подиума. Александр выиграл индивидуалку в Антерсельве, Эдуард стал вторым в масс-старте в Холменколлене. На этом все. Определенно российскую сборную с такими успехами считать главным фаворитом предстоящего сезона нельзя. Да и не главным тоже. Мы — середняки. Но с претензией. И главное сейчас — как можно чаще эту претензию демонстрировать. В идеале — с первого этапа.

Эстерсунд хотя бы примерно даст понять, кто и как провел межсезонье. Хорошо поработали Латыпов с Юрием Каминским, но как это ляжет на гонки — пока непонятно. Все хвалят Логинова, но опять же единственно важный показатель в спорте — результат. Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — просто коты в мешке. Интересно посмотреть на 22-летнего Даниила Серохвостова. На российском уровне его скорости впечатляют, но как оно будет на Кубке мира? Наконец, есть Карим Халили, который после ЧМ-2021 — серьезный претендент на место в олимпийской эстафете.

Полно неизвестных и по женщинам. Лидер — Миронова. Дальше, по идее, Нигматуллина, но чего от нее ждать, непонятно — Ульяна летом тренировалась самостоятельно. Остальные, судя по прошлому году, будут бороться за топ-30.

Последний сезон Вирер?

А вот кто точно рассчитывает выигрывать много и стабильно — Йоханнес Бе. Обладатель трех последних Больших хрустальных глобусов. Он самый быстрый биатлонист мира, и в этом смысле в ближайшее время вряд ли что-то глобально изменится. Другое дело, что пока непонятно, насколько хватит мотивации норвежцу. Таким же голодным до побед, как в свое время Оле-Эйнар Бьорндален, он не выглядит. Лично я не сильно удивлюсь, если Йоханнес вскоре окончательно пресытится биатлоном.

Олимпийский сезон вообще традиционно подводит черту под карьерой многих спортсменов. В этом смысле Пекин-22, вероятно, станет лебединой песней Доротеи Вирер. Она выиграла в биатлоне все, кроме личной олимпийской медали, и очень может быть, что мы видим очаровательную итальянку в большом биатлоне последний год. Еще один повод не пропускать гонки.

Что же до главного фаворита среди женщин, то тут двух мнений быть не может: Тириль Экхофф. В прошлом сезоне она выиграла сразу 13 личных гонок. Для сравнения, у Йоханнеса и Штурлы Лагрейда на двоих набралось 11. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы норвежка не выиграла общий зачет Кубка мира снова. Другое дело, что Олимпийские игры — совсем другая история.

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону

27 ноября. 13.45. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

27 ноября. 17.00. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

28 ноября. 13.00. Женщины. Спринт, 7,5 км

28 ноября. 15.45. Мужчины. Спринт, 10 км

Состав сборной России

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова

Мужчины. Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.