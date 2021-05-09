Фигуристы вместе со всеми воевали с фашистами! Легендарный Панин-Коломенкин даже был полевым инструктором

Защищать Родину на льду и на поле битвы.

Сегодня вся Россия празднует один из главных праздников в жизни нашей страны — День Победы над фашистской Германией. Ужасные дни четырехлетней войны унесли немало жизней, а миллионы судеб и семей изменили навсегда. Не было в те годы непричастных к трагедии, и каждый по мере своих сил и возможностей старался приблизить этот день. Спортсмены, которые в мирное время бились за честь своей Родины на стадионах, были вынуждены сражаться уже в окопах, на танках и самолетах. Фигурное катание в довоенном СССР еще только зарождалось, но при этом фигуристы все равно успели поучаствовать в сражениях Второй мировой и отличиться несколькими подвигами.

Николай Панин-Коломенкин — командир партизанского отряда

С именем Николая Панина-Коломенкина так или иначе связано все наше фигурное катание. Он стал родоначальником этого вида спорта еще во времена Российской империи, а также выиграл первое в истории (и на многие годы единственное) олимпийское золото для своей страны. Но мало кто знает, что катание на коньках — не единственное увлечение Николая. Он также профессионально занимался стрельбой из пистолета и даже принял участие на Олимпиаде в Лондоне в этой дисциплине. До сих пор это единственный случай, когда один спортсмен соревновался на Играх и в летнем виде спорта, и в зимнем.

29 октября 1908 года Николай Панин-Коломенкин завоевал первую для России золотую медаль Олимпийских игр! Помним! pic.twitter.com/L1lLoBUc5E — Olympic Russia (@Olympic_Russia) October 29, 2017

В отличие от фигурного катания в стрельбе медаль выиграть Панину-Коломенкину не удалось, в личных соревнованиях он стал восьмым, а в команде — четвертым. Зато эта специализация помогла ему обрести себя в условиях новой советской власти. Буржуазные фигуристы в первые годы молодого СССР были мало кому нужны, а вот инструктор по стрельбе — почему нет? Николай работал педагогом Всеобуча — системы обязательной военной подготовки граждан новой страны. Параллельно он развивал и спортивное направление стрельбы, а также сам неоднократно участвовал и выигрывал всесоюзные первенства. Участвовать в международных турнирах, в том числе и на Олимпиаде, советским атлетам мешали партийные ограничения, зато с 1930 года Панин-Коломенкин снова смог готовить фигуристов и организовал первые турниры.

Все изменила Великая отечественная война. В силу возраста на фронт Николая отправлять не стали, оформив его как инструктора для молодых солдат Красной Армии. Затем, когда Ленинград оказался в окружении, Панин-Коломенкин возглавил партизанский отряд города и стал готовить уже простых жителей к обороне Северной столицы. Он учил солдат не только стрельбе, но и штыковому бою, ходьбе на лыжах, а также и катанию на коньках — его конькобежный отряд по Ладоге доставил немало хлопот немцам, а также помог организовать транспортировку необходимых товаров по знаменитой Дороге жизни. В конце 1942-го его эвакуировали в Москву, где он занимался подготовкой спецотрядов и разведчиков. А уже в 1946-м вернулся к спортивной работе, которой занимался вплоть до своей смерти 19 января 1956 года.

Сергей Васильев — в один год дошел до Берлина и выиграл чемпионат СССР

Еще до начала войны Панин-Коломенкин успел подготовить несколько хороших фигуристов, которые стали участниками первых чемпионатов и первенств СССР. К сожалению, из-за политики сталинского СССР и практически полной международной изоляции оценить уровень подготовки спортсменов тяжело: в зарубежных стартах они участия не принимали, а оценки в те годы были неинформативными. Но судя по признаниям очевидцев, к началу войны советские фигуристы были как минимум не хуже европейских коллег.

Одним из самых видных стал ученик Панина-Коломенкина Сергей Васильев. До войны он дважды становился третьим и вторым в мужском одиночном катании на чемпионатах СССР. С первым же призывом ушел на фронт, проведя в землянках и окопах все 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Был артиллеристом, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг». Участвовал во многих судьбоносных для развития театра военных действий битвах, дошел до Берлина.

После войны Васильев получил образование инженера-конструктора и принимал участие в восстановлении цементных заводов в Новороссийске. При этом продолжал и свою карьеру фигуриста — в 1945 году, вместе со столь желанной победой над фашистами, Сергей смог одержать и свою первую победу на чемпионате СССР. Всего их у него было четыре, а выступал Васильев вплоть до 1952 года, когда решением партии его освободили от работы на заводе и доверили должность главного тренера сборной СССР по фигурному катанию. Страна готовилась к выступлению на своей первой Олимпиаде, и задачей Васильева была достойная подготовка атлетов. Также Сергей работал рефери на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, а также ответственным секретарем Федерации фигурного катания на коньках СССР.

Елена Оборина.

Елена Оборина (Алексеева) — знаменитый Ладожский фельдшер

К сожалению, тяжелые дни Второй мировой не оставили вне поля боя даже юных девушек. Так и 27-летняя на момент нападения фашистской Германии на СССР Елена Алексеева, а в девичестве — Оборина записалась в добровольцы на фронт. Чаще всего женщин обучали медицинскому делу, и Елена стала военным фельдшером, то есть врачом среднего звена. Ранее опыта врачевания у нее не было, но фронтовые условия выбора не дают: двухмесячные курсы — и вперед, спасать раненых и возвращать их как можно скорее в строй, ведь для победы важен каждый солдат.

Она с большим участием пыталась бороться за жизнь советского бойца, ведь ее многое связывало с армией. До войны она тренировалась в команде фигурного катания Дома Красной Армии под руководством все того же Панина-Коломенкина. Часто она видела помимо фигуристов и молодых солдат, которые тренировались в стрельбе и общей спортивной подготовке. На фронте она прошла долгий путь от Ладоги до Берлина, но запомнилась именно своим геройством под Ленинградом как Ладожский фельдшер. Она спасла немало жизней тех, кто под немецкими пулями обеспечивал работу Дороги жизни. Рядом с ней в те дни были и старые товарищи по спорту — Сергей Васильев, Панин-Коломенкин... Награждена многими боевыми наградами, в том числе медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги».

До войны Оборина трижды успела выиграть чемпионат СССР, а также один раз занять второе место. После победы она снова выигрывает национальное первенство, но уже под фамилией мужа — Алексеева. Завершила свою карьеру она только в 1949 году, после чего стала тренером.