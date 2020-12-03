Русский биатлонист по пьяни наехал на допинг-офицера. Похоже, это конец его карьеры

Грустная история Юрия Шопина, который был в списках кандидатов в сборную России.

Парень напился на сборах. Хочется написать, что наш биатлон не перестает удивлять, но такая история легко могла произойти в легкой атлетике или футболе. Да где угодно! В данном случает вид спорта не имеет значения. Просто человеческий фактор.

Вы действительно думаете, будто спортсмены не пьют?

Юрий Шопин позволил себе расслабиться — и ему сильно не повезло. Не приди к нему на утро после веселой ночки допинг-офицер, мы бы никогда не узнали о залете биатлониста. И даже попадись он в таком состоянии тренерам, не уверен, что его тут же выгнали бы со сбора. В миф, будто спортсмены не пьют, верят только сильно наивные люди. На вечеринках после соревнований алкоголь льется рекой. Да, есть такие, кто вообще ни-ни. Например, Оле-Эйнар Бьорндален. По крайней мере, так было на момент его активной спортивной карьеры.

Сейчас вы начнете говорить, что именно поэтому он — великий, а Шопин ничего в спорте не достиг. Но вот Йоханнес Бе гудит на вечеринках как в последний раз, и это не мешает ему переписывать историю мирового биатлона. Многое зависит от особенностей организма, времени и количества спиртного.

На тех же сборах после тяжелой работы, особенно если на следующий день выходной, выпить — обычная история. Не так, чтобы постоянно и повсеместно, но ничего из ряда вон выходящего в таких посиделках нет. Если это не влияет на тренировочный процесс, никто внимания не обратит. Я не говорю, что это хорошо или что так должно быть. Просто констатирую — так есть.

Наезд на допинг-офицера стал последней каплей

Понятно, что если спортсмен решит для себя, что ему это все неинтересно, никто его заставлять не будет. Некоторые не пьют вообще. Не хотят, не нравится или рассчитывают, что это поможет лучше подготовиться. И Шопина, конечно же, в тот вечер никто не принуждал. Он сам принял такое решение. Вполне вероятно, что был не один. Но в неприятную ситуацию попал только Юра — ему и отвечать.

Судя по всему, спортсмен не ограничился восстановительными дозами. Когда утром к биатлонисту пришел допинг-офицер, Шопин явно не отдавал себе отчет в происходящем. Начал грубить и агрессировать. Проще говоря, был не в адеквате. И вот это уже совсем никуда не годится.

От СБР ему влепили год запрета на участие в сборах и соревнованиях. Мера жесткая, но справедливая. Когда ты тихо посидел с друзьями, а на следующую тренировку пришел свежим — это одно. Но когда начинаешь кидаться со стулом на посетителей кафе в центре Москвы или наезжать в форме российской сборной на допинг-офицера — принципиально другое.

Для Юрия, который некогда ходил в надеждах сборной, годичное дисциплинарное наказание может означать конец карьеры. Его лучшее место в Кубке мира — 31-е. Да и то датировано почти четырехлетней давностью. После этого ничего особенного Шопин не показывал, и трудно представить, что в 29 лет, после года без сборов и стартов, он вдруг начнет жечь.

Остается надеяться, что после такой болезненной истории парень не расклеится, а сделает правильные выводы. И уж точно без помощи алкоголя. Потому что ни к чему хорошему он не приводит. Юрий теперь должен это усвоить наверняка. А другие спортсмены — извлечь урок. Да и не только спортсмены.