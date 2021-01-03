Наш биатлон вернулся на допинговые рельсы? 26 дисквалификаций ничему не научили

Биатлонист из России попался на запрещенном препарате впервые с 2014 года. Это частный случай или новая тенденция?

Накануне Нового года практически незаметно прошла информация о дисквалификации за метаболиты оксандролона 20-летней российской биатлонистки Виктории Коноваловой. Между тем событие это почти эпохальное. Впервые с лета 2014 года наш представитель многострадального вида спорта наказан не за пропуск допинг-тестов и не за старые грехи, а за реальный положительный тест на запрещенный препарат. Причем препарат более, чем серьезный. С учетом того, что происходило с российским биатлоном последние 10-15 лет, остается только развести руками. Этих людей не победить.

Несвоевременный скандал

Виктория Коновалова звезд с неба не хватала. Числилась кандидатом в юниорскую сборную России, выступала на этапах юниорского Кубка страны, двойным зачетом представляла Красноярский и Забайкальский края. Тренировалась в Красноярской академии биатлона под руководством старшего тренера женской сборной Красноярского края Людмилы Пановой. Другая воспитанница этого специалиста Маргарита Васильева в прошлом году получила 18 месяцев дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов. Но Виктория пошла намного дальше.

Положительную пробу Коновалова сдала в середине декабря на этапе Кубка страны в Чайковском, где она заняла в юниорских гонках седьмое и девятое места. Расследование было проведено сверхоперативно. Допинговые дела порой затягиваются на год и больше, а здесь уже через две недели — 30 декабря — было объявлено о четырехлетней дисквалификации спортсменки. Сложно сказать, с чем связана такая спешка. Возможно, с полным признанием вины: отпираться в такой ситуации действительно глупо. А, возможно, и с политическими моментами — в декабре Россия ждала вердикта CAS по санкциям, и новый допинговый скандал даже с абсолютно неизвестной спортсменкой, но в проблемном виде спорта, был совсем не в тему.

Оксандролон — мощный анаболический стероид, который обычно используется допингерами для наращивания мышечной массы. Однако он давно и отлично ловится всеми лабораториями. Использовать такой допинг в 2020 году, и рассчитывать, что тебя не поймают, это, мягко говоря, странно. Союз биатлонистов России сообщил, что проводит расследование истории употребления оксандролона Коноваловой. Возможно, здесь даже всплывет традиционный для таких дел рассказ о «зараженном мясе». В Китае и странах Латинской Америки при выращивании скота используются стероиды, и некоторые спортсмены добиваются послаблений, доказав, что непредумышленно скушали допинг вместе с таким продуктом.

Чистое самоубийство

Как бы то ни было, история с Коноваловой, несмотря на ее локальность и быстрое наказание, для нашего биатлона в высшей степени неприятна. Союз биатлонистов России частично лишен прав именно за допинговые нарушения, и давно безуспешно пытается восстановиться. При этом наши функционеры всегда подчеркивают, что страдают за грехи своих предшественников. Действительно основная масса положительных тестов на допинг в нашем биатлоне были сданы в период с 2009 по 2014 годы. После лета 2014-м нас в основном наказывали за старые дела — из-за «черных списков» Григория Родченкова или данных Московской лаборатории (LIMS)

Да, еще были инциденты с пропущенными допинг-тестами — это нарушение тоже косвенно указывает на возможное мошенничество, но реально пойманных на запрещенке у нас не было более шести лет. Возможно, тренеры и спортсмены действительно понимали ситуацию, в которой мы находимся, ожидая новых дисквалификаций от IBU буквально в любой момент. Ведь с 2006 года в антидопинговые жернова уже угодили 26 наших биатлонистов — хуже в России ситуация только в легкой и тяжелой атлетике. Кроме того, регулярно появлялись новости о том, что ВАДА передала в IBU дела на еще несколько десятков подозреваемых на основании базы LIMS.

Также МОК демонстративно не пустил на Игры-2018 Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Екатерину Юрлову, Максима Цветкова, Ирину Услугину, Дарью Виролайнен и Алексея Волкова. И это был очень неприятный намек. Кроме того, Шипулина, Гараничева, Волкова, Александра Логинова и Ирину Старых, а также некоторых наши тренеров из-за допинговых подозрений допрашивала австрийская полиция. А разбирательство с якобы подменными в Сочи-2014 пробами Ольги Зайцевой и других россиянок тянулось четыре года. Кажется, что рисковать с допингом в такой ситуации — чистое самоубийство. Увы, история Виктории Коноваловой, показывает, что так считают не все.

Конечно, всегда есть фактор случайности, халатности, простой человеческой глупости и пофигизма. Но от этого не легче. По факту в конце 2020 года наш биатлон снова вернулся на допинговые рельсы. И нет никакой гарантии, что последствия нынешних событий потом не придется разгребать еще десять лет.