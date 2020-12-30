СБР проведет расследование о допинге Коноваловой
16:30
СБР проведет служебное расследование по поводу допингового нарушения биатлонистки Виктории Коноваловой, сообщает официальный сайт организации.
Ранее в РУСАДА заявили, что Коновалова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил: в ее пробе обнаружена запрещенная субстанция, ее метаболиты или маркеры.
«СБР проводит большую работу по пропаганде антидопинга и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в уверенности усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», — говорится в заявлении СБР.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/o-doping-narushenii-viktorii-konovalovoy/
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