СБР проведет расследование о допинге Коноваловой

СБР проведет служебное расследование по поводу допингового нарушения биатлонистки Виктории Коноваловой, сообщает официальный сайт организации.

Ранее в РУСАДА заявили, что Коновалова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил: в ее пробе обнаружена запрещенная субстанция, ее метаболиты или маркеры.

«СБР проводит большую работу по пропаганде антидопинга и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в уверенности усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», — говорится в заявлении СБР.