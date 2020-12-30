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Допинг

СБР проведет расследование о допинге Коноваловой

16:30
Российская биатлонистка Виктория Коновалова дисквалифицирована на 4 года из-за нарушения антидопинговых правил. Фото AFP
Российская биатлонистка Виктория Коновалова дисквалифицирована на 4 года из-за нарушения антидопинговых правил. Фото AFP
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СБР проведет служебное расследование по поводу допингового нарушения биатлонистки Виктории Коноваловой, сообщает официальный сайт организации.

Ранее в РУСАДА заявили, что Коновалова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил: в ее пробе обнаружена запрещенная субстанция, ее метаболиты или маркеры.

«СБР проводит большую работу по пропаганде антидопинга и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в уверенности усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», — говорится в заявлении СБР.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/o-doping-narushenii-viktorii-konovalovoy/

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