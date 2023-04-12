Из уборщиков — в чемпионы. История советского биатлониста, бежавшего к олимпийскому золоту на одной лыже

Иван Бяков в 1976 году стал чемпионом Олимпиады благодаря своей самоотверженности и помощи француза.

В истории Олимпийских игр было немало уникальных и удивительных историй. Героем одной из таких историй стал биатлонист Иван Бяков — двукратный победитель Олимпиады и многократный чемпион СССР. Он известен тем, что в 1976 году на Играх в Инсбруке продолжал бежать свой эстафетный этап, несмотря на сломанное лыжное крепление, и в итоге спас нашу команду. И этот спортивный подвиг Бякова помог сборной СССР завоевать золотые медали. Вспоминаем жизнь и спортивную карьеру Ивана Бякова.

18 тысяч километров на лыжах

Иван Бяков катался на лыжах с самого детства. В его родной деревне не было школы, так что каждый день ему приходилось проходить расстояние в семь верст на лыжах, чтобы попасть в учебное заведением в соседнем селе.

Лыжи всегда были его призванием — даже во время службы в армии. Тогда Бяков не бросал лыжный спорт и готовился к тому, чтобы сделать его своим основным занятием в жизни. В 1970 году, уже после демобилизации, Иван, который на тот момент работал уборщиком на стадионе, смог пробиться во второй состав сборной СССР по биатлону. В 1971 году Бяков победил в очередном национальном чемпионате, благодаря чему попал уже в основной состав советской сборной, которая готовилась к Играм-72 в Саппоро.

В Японии наша сборная победила в мужской эстафете, большой вклад в эту победу внес и Иван Бяков. О своей первой золотой гонке Олимпиады Иван рассказывал так: «Первым из нашей команды в эстафете стартовал Александр Тихонов. После стрельбы в положении лежа он сломал лыжу. Свою лыжу ему сразу одолжил немец Шпеер. Я должен был бежать на третьем этапе и в тот момент разминался. Увидел, что Тихонов бежит позади всех наших соперников. К финишу он пришел только девятым. Ринату Сафину, который бежал на втором этапе, удалось сократить этот разрыв — он передал мне эстафету первым. Я никому не уступил, и наш путь к олимпийскому золоту завершил Виктор Маматов. Наша команда победила, выиграв у финишировавших вторыми финнов почти три минуты!»

Все эти достижения стоили Ивану большого труда. В связи с тем что биатлонисту не давалась стрельба, особенно на заключительных рубежах, ему приходилось придумывать необычные тренировки. Порой спортсмену приходилось часами бегать и стрелять до тех пор, пока его результаты не выходили на приемлемый уровень. Однажды Иван шокировал общественность, когда рассказал журналистам, что с 1967 по 1972 год пробежал на лыжах больше 18 тысяч километров.

Иван Бяков.

Герой дня — Жерар Верге

После японской Олимпиады карьера Бякова пошла на спад. Иван перестал выигрывать внутренние соревнования, а после неудачного выступления на Кубке СССР в 1973 году в советской сборной подняли вопрос о его дальнейшем пребывании в основном составе. Но к Играм 1976 года Иван готовился самостоятельно, по собственной индивидуальной программе. И преуспел. В январе 1976 года Бяков выиграл Кубок СССР, тем самым гарантировав поездку в Инсбрук.

Помимо Бякова, в мужской эстафете 4х7.5 км в составе советской команды принимали участие Александр Елизаров, Александр Тихонов и Николай Круглов, который несколькими дней ранее уже выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке. Однако мало кто будет спорить, что именно Иван стал героем эстафетной олимпийской гонки. На втором этапе с Бяковым случилось непредвиденное — сразу после старта у него сломалось лыжное крепление. Соперники начинают уходить вперед, а растерянный Иван продолжает бежать дальше на одной лыже. Стоит отметить, что в то время замены лыж и ботинок и по всей трассе не были редкостью. Но в сборной СССР никто не мог предположить поломку на первых двухстах метрах трассы. Именно в тот день публика стала свидетелями удивительного поступка — вслед за «ковыляющим» Бяковым побежал тренировавшийся рядом французский лыжник Жерар Верге, решивший помочь Ивану и передать свою амуницию, которая чудом оказалась того же производителя и подходила для креплений нашего спортсмена.

Вот выдержка из книги Ирины Родниной и Александра Зайцева «Олимпийская орбита»: «И вот тут перед нами раскрылся подлинный олимпийский характер. Проявилась та драгоценная дружба, которая цементирует игры. За Иваном Бяковым бросился вдогонку, стаскивая с ноги ботинок и при этом ухитряясь еще не упасть, какой-то гонщик. Француз — это ясно, потому что только у наших и французских лыжников и биатлонистов есть такие крепления. Остальные команды на них еще не перешли. Бяков мигом скинул свой ботинок, натянул протянутый ему французом, прикрепил лыжу и помчался без оглядки догонять ушедших вперед лидеров.

А к французу бросились советские журналисты. Они успели перехватить этого парня, без них он мог остаться неузнанным. Героем дня стал Жерар Верге. И когда Николай Круглов и Александр Тихонов довели эстафету до победы, Круглов сказал, что наши ребята очень благодарны французу Жерару Верге за помощь, что он настоящий друг и что его благородного поступка они никогда не забудут. Да, Верге оказался настоящим олимпийцем!"

Иван Бяков. Кадр видео YouTube-канала Media Master

Поздние годы

После Инсбрука Иван переехал Киев, где в 1977 году окончил Киевский институт физической культуры. Затем он еще два года принимал участие в Спартакиадах народов СССР, однако перед Олимпиадой 1980 года в Лейк-Плэсиде Бяков принял решение завершить спортивную карьеру и стать тренером сборной страны по Украинской Республике.

Впоследствии Иван вел занятия по стрельбе в детской спортивной школе и два года был председателем спортклуба «Восход». Позднее Бяков возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства. После распада СССР, в 1992 году олимпийский чемпион стал президентом Федерации биатлона Украины, при этом занимая важную должность в Международной федерации по биатлону.

В последние годы Бяков был членом президиума украинской Федерации биатлона. В ноябре 2009 года легенда советского спорта скончался и был похоронен на киевском кладбище «Берковцы» рядом с дочерью, внуком и внучкой, которые погибли в 1997 году во время авиакатастрофы в Салониках.