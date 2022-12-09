«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную

Владимир Драчев не пригодился в российской команде, зато зажигал за Белоруссию.

В списках российских спортсменов, сменивших гражданство, биатлонисты традиционно — среди лидеров. И началось это не в последние годы, а намного раньше. Одним из первопроходцев в начале нулевых стал многократный чемпион мира Владимир Драчев, неожиданно для многих укрепивший состав сборной Белоруссии. Как это случилось?

Будущий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев еще в юности не любил долго запрягать. Он ворвался во взрослый биатлон, заявив о себе на Олимпиаде 1994-го в Лиллехаммере, завоевав серебро в эстафете. Следом было невероятно много наград. Самые главные из них — бронза на Олимпиаде в 1998-м в эстафете и четыре золота чемпионата мира.

Драчев всегда отличался феноменальной скоростью. Он мог быть неточен в стрельбе, но ногами компенсировал все незакрытые мишени. В 1996 году это качество помогло ему стать обладателем Кубка мира, что до этого подобное удавалось сделать только одному нашему соотечественнику — Сергею Чепикову. И это притом что легко в последнее десятилетие XX века в нашей стране не было никому, в том числе и биатлонистам.

— В 1990-е команда ездила по этапам Кубка мира на собственном грузовичке. Функции водителей выполняли тренеры сборной. Сами возили нас с этапа на этап. Тысяча километров в дороге — обычное дело. А потом выходишь на старт утром после такого путешествия — и выигрываешь гонку, — рассказывал Драчев Tribuna.com.

В девяностые невозможно было представить себе нашу сборную без быстрого и острого на язык парня.

Владимир Драчев. СБР

Ты нам не нужен. У нас есть свои ребята

Не исключено, что именно его острый язык и создал в дальнейшем Драчеву ряд проблем. Нам остается только гадать, потому что у каждой стороны есть свое видение возникшего конфликта. В 2002 году, перед Олимпийскими играми, Владимир неожиданно был не включен в заявку нашей команды. Сам он убежден, что просто был неугоден главному тренеру.

— Конфликт произошел с Александром Голевым — старшим тренером мужской сборной России. Он решил поставить своих воспитанников в эстафетную команду. Голев понимал: эстафета — это медаль на Олимпиаде, а значит, большие деньги. Чтобы протолкнуть своих, требовалось кого-нибудь убрать. Неугодным оказался я. Перед чемпионатом мира в Поклюке у меня как раз случился провал — я испытывал проблемы со здоровьем. Голев ждал этого и заявил: «Будем менять эстафетную команду». Обидно, конечно, что мне не дали стартовать на Олимпиаде. А ведь я готовился, до последнего верил, что поеду. За свой счет отправился на Кубок Европы, выиграл его. Затем, несмотря на сильные боли в спине, стал третьим на «Ижевской винтовке». Но мои результаты никого не интересовали. Вадим Мелихов, вице-президент Союза биатлонистов России, сказал мне в глаза: «Ты нам не нужен. У нас есть свои ребята, — поделился Владимир Драчев с «Известиями».

В тот момент президентом СБР был Александр Тихонов, много лет спустя он выдвинул другую версию событий. «Володя — парень, который любит потравить байки и пошутить, что не нравилось Виктору Майгурову и Павлу Ростовцеву. Они ко мне как-то пришли и сказали: «Если Драчев остается в команде, то мы команду покидаем». Я пригласил Володю к себе и сказал: «Такое дело. Поезжай в Беларусь — подпишу тебе переход», — рассказал Тихонов в интервью Tribuna.com.

Выбора у Драчева не было. Надо было на что-то решаться, чтобы продолжить выступать на высоком уровне и дальше. И неожиданно такой шанс предоставился. Главный тренер белорусской сборной Александр Попов пригласил талантливого россиянина к себе. Так и началась белорусская часть карьеры звездного российского биатлониста.

Виктор Майгуров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Президент нахмурился

В сборной Белоруссии российский биатлонист точно погоды не испортил. В первом же сезоне стал вторым после Бьорндалена в общем зачете Кубка мира, приложил руку к эстафетному малому Кубку мира, завоевал 10 личных наград, в том числе и три золотые. Правда, такое успешное выступление обрадовало одного президента и разочаровало другого.

— Забавный эпизод случился в 2003-м, во время этапа Кубка мира в Эстерсунде. Спринтерские гонки смотрели главы трех государств — Путин, Лукашенко и Кучма. Мне об этом сам Александр Григорьевич рассказывал. В общем, женская гонка: бежит Алена Зубрилова — и побеждает. Лукашенко радуется, кивает Кучме — спасибо, мол, что отдали нам такую спортсменку! А потом мужской спринт — и выигрываю уже я. Александр Григорьевич стал еще более радостным. Путин не сразу понял, что к чему. А когда узнал, что я только что перешел в белорусскую сборную из российской, нахмурился, — рассказал Драчев Tribuna.com.

В 2006 году Драчев завершил карьеру спортсмена. Через четыре года он стал консультантом в сборной России, а в 2018-м уже дошел до должности президента Союза биатлонистов России. И даже на этом посту Драчев продолжал настаивать на том, что это нормально, если биатлонист вместо сборной России хочет начать выступать за другую команду.

— В принципе, нормально к этому отношусь. Всегда готовы помогать Белорусской федерации биатлона. Это пойдет на пользу всем. Основная задача в том, чтобы спортсменам, которые или заканчивают, или не могут пробиться, дать раскрыться. Почему не поделиться с нашими коллегами, друзьями? Отдаем же в братскую страну, с которой у нас практически нет границ. Живем в дружеских отношениях. Для IBU это, возможно, немного неестественно, — заявил Драчев в программе «Стоп-кадр» на телеканале «Беларусь-5».

Сейчас СБР возглавляет Виктор Майгуров, он уже пример спортсмена, который, наоборот, сменил белорусское спортивное гражданство на российское, но это уже совсем другая история.