Звезду сборной Франции обвиняют в финансовых махинациях. Биатлонистка оказалась мошенницей?

Вместо Кубка мира Жюлия Симон может отправиться за решетку.

Тихое биатлонное межсезонье разрывает неожиданная новость — французская биатлонистка Жюлия Симон обвиняется в мошенничестве с использованием банковских карт. Причем одно из этих обвинений против 26-летней спортсменки выдвинула ее коллега по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше. Французские СМИ пишут, что инциденты с мошенничеством произошли еще в 2022 году — на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в Норвегии. По версии следствия, Симон использовала кредитную карту Брезаз-Буше для совершения интернет-покупок. Жюстин хотела разобраться «по-тихому», но, когда не получила поддержки от федерации, обратилась в полицию. Что теперь ждет звезду биатлона?

Жюлия Симон. Фото Global Look Press

Покупка камеры с чужой банковской карты

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира Жюлия Симон провела невероятный прошлый сезон и наверняка рассчитывала повторить этот успех в следующем. А почему нет, ведь Симон 26 лет, и она в самом расцвете сил, в то время как у большинства конкурентов те или иные проблемы. Но теперь проблемы у самой Жюлии. Да такие, что остальным биатлонистам и не снились. Спортсменку обвиняют в финансовых махинациях. Причем обвиняет подруга по команде. Как пишет L'Equipe, на действующую обладательницу Большого хрустального глобуса в полицию написали несколько заявлений на подозрение в воровстве данных кредитных карт. Автор одного из них — олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше. Еще один иск на Симон подал член штаба французской сборной по биатлону.

В иске Брезаз-Буше говорится, что Симон якобы использовала ее кредитку во время прошлогоднего биатлонного фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро. Чтобы не выносить ситуацию в медиа, Брезаз-Буше сначала обратилась с жалобой во Французскую федерацию лыжного спорта. Но в федерации не хотели тревожить звезду — Симон выигрывала одну гонку за другой и шла к общей победе в сезоне. Жюстин просили подождать и назначили дисциплинарное заседание по делу Симон на май, но и там никаких решений принято не было. После этого терпение Брезаз-Буше лопнуло, и она подала иск в полицию. Это объясняет таинственное исчезновение Жюлии с двух предсезонных сборов, ее желание проводить время в одиночестве и решать психологические проблемы, о которых говорил тренерский штаб.

Жюлия Симон. Фото Global Look Press

Пропустила два сбора и тренируется индивидуально

Самое удивительное, что на официальном уровне против Симон до сих пор нет никаких санкций и она имеет право как выступать, так и принимать участие в сборах с командой. Глава Федерации лыжного спорта Франции Фабьен Сагес очень аккуратно высказался о ситуации вокруг своей лучшей биатлонистки. «Мы созвали дисциплинарный комитет, который решил дождаться результатов уголовного расследования, потому что у нас нет возможности узнать правду по этому делу. У нас нет судебных полномочий для расследования», — заявил чиновник, намекая на презумпцию невиновности.

И все же здесь ситуация намного деликатнее, ведь истец и ответчик находятся в одной команде. Даже если история с мошенничеством не подтвердится, отношения между девушками, пока идет расследование, будут максимально напряженными. Поэтому неудивительно, что сама Симон не спешит возвращаться в сборную и занимается по индивидуальной программе.

Французская команда начала подготовку к сезону в мае. На первом сборе отсутствовали многие лидеры, например Эмильен Жаклен и Антонин Гигонна, поэтому отсутствие Жюлии можно было не заметить. Как и решение Симон пропустить апрельский чемпионат Франции в Бессане — зачем ехать на национальный старт после плотного сезона?

Но вот отказ посетить второй сбор в конце июня уже казался странным. После того как Жюлию не увидели на базе Коррансон-ан-Веркоре, журналисты принялись донимать тренера Сирила Бурде. «Жюлия пропустила этот сбор по личным причинам, — сказал Бурде. — Мы дадим ей время на восстановление, есть психологическая усталость. Дата ее возвращения в команду пока неизвестна, будем смотреть на ситуацию». Задним числом становится понятно, о чем на самом деле хотел сказать специалист, хотя изначально все восприняли его слова про усталость совсем иначе.

Жюлия Симон. Фото Global Look Press

Оправдание Симон не спасет французский биатлон

Сама Жюлия общаться с журналистами не желает. Более того, спортсменка удалила все свои аккаунты в соцсетях. За девушку высказался только ее адвокат Жан-Мишель Рейно. «Позиция Жюлии Симон ясна: она оспаривает обвинения», — сказал Рейно. С его слов слушания по делу биатлонистки пройдут в конце лета, а до сих пор новых комментариев не будет. Только вот сможет ли Симон абстрагироваться от всего происходящего и полноценно готовиться к предстоящему сезону?

Кроме того, индивидуальная подготовка вне коллектива также может сыграть с Жюлией злую шутку. Даже если юридически для Симон вся эта ситуация закончится без каких-либо серьезных последствий и ее полностью оправдают, представить, как она выберется из этой ямы и снова прыгнет на вершину биатлонного олимпа, крайне тяжело. Так сезон-2023/24 уже потерял одного из главных своих фаворитов.

Еще тяжелее себе представить, как эту ситуацию будет преодолевать французский биатлон. Женская команда теряет на какое-то время своего лидера. Опять же, даже если Жюлию оправдают, скомканная подготовка не позволит ей показать свой максимум. А что делать с эстафетами? Как поставить вместе в четверку из Симон и Брезаз-Буше?

Дальше больше. Если вдруг окажется, что это все внутренние интриги и историю с мошенничеством Брезаз-Буше придумала вместе с сотрудником федерации, то какие санкции применять по отношению к девушке? Какая вообще атмосфера будет в команде? Сможет ли кто-то кому-то после такого доверять? А что если дальше девушки начнут подсыпать друг другу допинг и портить инвентарь? Есть ощущение, что, чем бы история в итоге ни закончилась, ее отголоски мы будем слышать еще долгое время.