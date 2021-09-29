В сборной Украины по биатлону будет уже шестая экс-россиянка. Ее год уговаривали остаться в Тюмени

22-летняя Дарья Сидорова считает, что ей легче начать взрослую международную карьеру за пределами России

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что россиянка Дарья Сидорова принимает гражданство этой страны и может начать выступление за украинскую команду в будущем сезоне. 22-летняя уроженка города Заводоуковска Тюменской области с мая тренируется на новом месте и ждет решения вопроса о гражданстве. Еще в апреле эта спортсменка стартовала в чемпионате России, но все попытки уговорить ее остаться на родине успехом не увенчались. Слишком хорошие условия предложили девушке на Украине и слишком туманны перспективы у Сидоровой в плане отбора в сборную России. Это уже 19-й представитель нашего биатлона в текущем олимпийском цикле, отправившийся искать счастья на чужбину.

Будет выступать за Украину на универсиаде в декабре этого года

Никаких серьезных достижений во взрослом биатлоне у Сидоровой нет, да и в юниорском возрасте Дарья не сильно выделялась на фоне десятков ровесниц. Тем не менее тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский еще в мае говорил ТАСС, что мы, возможно, теряем будущую звезду. «Прекрасно помню, как уходили Домрачева и Кузьмина, тогда тоже кричали, что эти спортсменки ничего для нас не значат, — вспоминал Кугаевский. — Сидорова — победительница летнего и зимнего первенств России среди юниорок. А то, что она не выступала на первенстве России в Увате, было связано с состоянием ее здоровья. К ней было приковано внимание тренеров сборной России. Ее вызывали на просмотр в качестве кандидата в сборную еще 3 мая. И только полные профаны и дилетанты не понимают потенциала этой спортсменки».

По словам Кугаевского, история с переходом Дарьи в сборную Украины длится уже год. «Мы сделали все возможное, чтобы эта очень талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьезная потеря для российского биатлона», — отмечает специалист. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров тоже не в восторге от этого перехода. «Насколько я могу судить, он продиктован тем, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне. Хотя условия для подготовки спортсменов в Тюменской области точно не уступают украинским», — отметил Майгуров в интервью ТАСС.

«Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданстве. Как только будет указ и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на универсиаде в декабре этого года, — приводит слова главы ФБУ Владимира Брынзака Суспільне. — Дарья будет постепенно адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки к новому олимпийскому циклу. Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет».

Связи должны существовать как минимум в течение двух лет

В составе женской сборной Украины по биатлону в Кубке мира и Кубке IBU сейчас выступают пять экс-россиянок — Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина. Сидорова станет шестой. Хотя на самом деле с переходом «горячей россиянки» (как называют Дарью украинские СМИ из-за смелых фото в Instargram) все не так просто. В прошлом году IBU ужесточил правила смены спортивного гражданства, сильно усложнив жизнь «биатлонным мигрантам». Теперь для выступления за другую сборную биатлонист должен доказать прочные связи с новой страной (например, заключение брака или постоянное проживание). Такие связи должны существовать как минимум в течение двух лет. То есть на уровне Кубка IBU мы не увидим Сидорову как минимум до сезона-2023/24. И это очень серьезный период простоя даже для очень талантливой спортсменки.

Конечно, все наши спортивные чиновники очень боятся повторения истории Анастасии Кузьминой, которая после переезда в Словакию стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Да и золото ЧЕ-2020 Елены Кручинкиной в составе сборной Белоруссии заставило многих в России понервничать. А в случае с Сидоровой перца в ситуацию добавляет направление перехода россиянки, учитывая напряженные политические отношения между нашими странами. Все предыдущие трансферы в этом направлении произошли до 2018 года, когда сборная Украины по требованию властей своей страны бойкотировала этап Кубка мира в Тюмени. В соцсетях хейтеры уже пишут Сидоровой, что она «бендеровка».

При этом самой главной потерей для российского биатлона в предстоящем сезоне можно считать вовсе не Дарью, а перешедшую в сборную Румынии Наталью Ушкину. В апреле на чемпионате 24-летняя спортсменка обыграла весь основной состав сборной России, завоевав золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте. Неплохо выглядела Ушкина и на летнем чемпионате мира в конце августа, где она уже выступала под румынским флагом. Если уроженка Мордовии, которая в России даже близко не была кандидатом в сборную, продолжит в том же темпе, нам еще предстоит кусать локти. Хотя в последнее время основная масса переходов была неудачной — некоторые из «беглецов» даже вернулись в Россию.

В целом российский биатлон остается одним из главных экспортеров спортсменов в иностранные команды. В текущем олимпийском цикле состоялись уже 19 трансферов и еще пять переходов сорвались. Для такого камерного вида спорта, как биатлон, это очень много. За то же время в обратном направлении проследовали только Кристина Ильченко (Белоруссия) и Александр Жирный (Украина). С другой стороны, список сборных, которые пополняют наши бывшие соотечественники, очень ограничен — Белоруссия, Украина, Молдавия, Румыния. Накануне Олимпиады-2018 были еще эмигранты в Корею. Даже Казахстан не приглашает российских биатлонистов, не говоря о сильных сборных из Северной или Западной Европы.

Есть мнение, что на отъезд многих биатлонистов толкает длительный кризис и неэффективное управление нашим биатлоном (об этом, в частности, во время своей словенской саги писала Ольга Подчуфарова). Однако тот факт, кто подавляющее большинство мигрантов составляют спортсмены, не попадающие в нашу сборную, говорит о том, что главная причина — суперконкуренция в российской национальной команде. То же самое мы наблюдаем, например, в фигурном катании, в борьбе или в гимнастике. Другой вопрос, что в этих видах спорта Россия была и остается мировым лидером, а вот в биатлоне мы уже очень давно даже не на вторых ролях. И поэтому всякий раз, когда кто-то из наших биатлонистов решает уехать за границу, возникает законный вопрос — не упускаем ли мы свой шанс выбраться из ямы?