Братья Бе снова атакуют Логинова. В автобиографии обозвали Александра мошенником и не собираются извиняться

За россиянина уже вступился Дмитрий Губерниев.

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе выпустили у себя на родине автобиографию, в которой рассказали много подробностей о своей карьере. В книге «Братская сила» нашлось место и рассказам об альтернативной медицине, к которой прибегает сборная Норвегии, и инциденту с полицией из-за шутки над Бьорндаленом. Но по-настоящему «выстрелили» (по крайней мере, в России) цитаты о чемпионе мира Александре Логинове. Бе в очередной раз припомнили ему допинговое прошлое и признались, что не смогли принять поражение от спортсмена, в прошлом принимавшего ЭПО. Казалось бы, топор войны между ними давно зарыт, но, видимо, в олимпийском сезоне свои правила. К чему приведет новая атака от норвежцев?

Тарьей не может простить Логинову успех на ЧМ-2020

В «Братской силе» Тарьей и Йоханнес Бе решили вспомнить чемпионат мира-2020 в итальянском Антхольце. Тогда в спринте победил россиянин Александр Логинов, а Тарьей остался на четвертом месте. Он сразу же выступил с критикой Логинова, так как ранее россиянин был дисквалифицирован за допинг. И спустя полтора года решил снова вспомнить события итальянских Альпах. «Я провел гонку всей моей жизни, — вспоминает Тарьей. — Закрыл все мишени, бешено быстро мчался к финишу и боролся за золото. На финише я опередил Йоханнеса на одну секунду, а победы над Йоханнесом обычно достаточно для выигрыша: последние два года он был лучшим в мире. Но результат показал, что я отстал от французов — Мартена Фуркада и Кентена Фийона Майе. Я мог бы смириться с бронзой — после такой гонки это была почти победа. Но затем появился спортсмен, который не заслужил быть здесь. Этот мошенник, Александр Логинов, выиграл золото. А я остался с четвертым местом, еще с одним четвертым местом. Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело».

По словам Бе, после потери медали, которую норвежец якобы заслужил своим трудом, он был обязан поделиться своими мыслями с обществом. Он понимает, что это может обидеть некоторых фанатов, в то же время для него всегда было важным оставаться честным с болельщиками. «Нас, спортсменов, очень волнует то, чтобы все соревновались на равных, и мы воспринимаем случаи сознательного употребления допинга не просто как юридический факт. Мы выступаем за чистый спорт. Тяжело, когда тебя побеждает тот, кто нарушал правила», — пояснил Тарьей Бе на презентации книги. Он уточнил, что не хотел переводить конфликт в публичную плоскость и для начала пытался пообщаться с Логиновым. Но россиянин постоянно уходил от разговора, отказывался общаться и с журналистами. «Он хранит молчание, и тогда появляются спекуляции с нашей стороны. И мы считаем стыдным то, что он ничего не говорит», — сказал Йоханнес Бе.

Йоханнес сомневался в причинах прогресса Александра

Это уже не первый случай, когда братья Бе нападают на Логинова. Александр в 2015-м был дисквалифицирован на два года, после того как в допинг-пробе спортсмена обнаружили рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Вне спорта биатлонист провел почти три года, после чего вернулся на этапы Кубка мира и в мировой топ. Такой камбэк понравился далеко не всем, и на Логинова обрушилась атака со всех фронтов. Себастьян Самуэльссон, Мартен Фуркад, итальянская полиция — и до норвежцев у Александра хватало недоброжелателей. Но Йоханнес и Тарьей особенно «любят» нашего спортсмена.

Впервые норвежцы открыто высказались против участия Логинова в соревнованиях еще в 2018 году, но в активную фазу противостояние переросло после ЧМ-2020. «Он недостоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина, — не унимался после поражения Тарьей. — Очень сложно быть четвертым в гонке, когда золото выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Мне кажется, что это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно». Он тут же вспомнил про эстафетную олимпийскую бронзу в Сочи, которую ему прислал международный олимпийский комитет после дисквалификации Евгения Устюгова. И намекнул, что не удивится повторению такого исхода.

Больше всего поразили следующие слова Бе. «Мы сегодня рассчитывали на норвежско-французское противостояние, а тут появляется русский и побеждает. Это меня ошарашило, — сказал Тарьей. — Я просто говорю честно, что Логинов — обманщик, а у меня нет уважения к людям, которые обманывают». То есть займи Александр место вне десятки лучших, проблем бы не возникло. А раз он победил, то это нечестно? Вторит старшему брату и младший. «Учитывая его прошлое и то, что на лыжне он в этом сезоне был слаб, его победа странная», — отметил тогда Йоханнес. Надо сказать, что категоричен в борьбе с Логиновым только Тарьей, Йоханнес старается лавировать. Не дает однозначных ответов и часто высказывается в противоположном ключе, в зависимости от того, с кем общается. Норвежское ТВ или же немецкий ARD? Расскажет про недопустимость допинга. Дмитрий Губерниев и его шоу про биатлон для «Матч ТВ»? Будет говорить о единстве биатлонной семьи и недопустимости двойного наказания за одно преступление.

Братья лечились у экстрасенса и прокололи шины Бьорндалену

Правда сейчас есть ощущение, что баланс был нарушен и последствия будут уже серьезнее. Тот же Дмитрий, похоже, общаться с братьями больше не желает. «Это способ психологического давления и разговоры в пользу бедных. Хочется сказать: идите в жопу! Логинов свое давно отсидел. Нигде не написано, что нужно извиняться. Это психологическое давление перед Олимпиадой. Проблем хватает у всех», — сказал Губерниев в беседе с «СЭ». Он добавил, что считает братьев хорошими спортсменами, но у него накопилось слишком много вопросов к норвежским журналистам. «Я несколько раз давал интервью скандинавским СМИ, где люди в открытую с тобой разговаривают и перевирают факты. А когда ты к ним подходишь, то на голубом глазу начинают извиняться. Это чудовищное лицемерие, — возмущается комментатор. — Они все смелые только за глаза. Хочется сказать — ребят, в жопу пошли и заткнулись».

Затыкаться братья вряд ли будут, и в олимпийский год медийное противостояние точно продолжится. Особенно если Логинов будет побеждать. Не ясно только, перекинется ли информационная война на сложности в личном общении. В этом плане даже хорошо, что из-за допинговых ограничений объятия и рукопожатия на пьедестале и так под запретом, — будет меньше поводов для спекуляций. А у Александра есть только один способ доказать свою правоту — успехами на стрельбище и лыжне. Что касается автобиографии братьев Бе, чего только не напишешь для хороших продаж. И нападки на Логинова явно не самое интересное в книге. Гораздо любопытнее истории о проколотых шинах Уле-Эйнара Бьорндалена. Ребята хотели пошутить, но ветеран юмора не понял и обратился в полицию. Или о волшебном целителе, который лечил тяжелую бактериальную инфекцию... массажем ступней. Интересно, а все ли в этом потустороннем вмешательстве соответствовало правилам ВАДА? Борцам за чистый спорт стоит повнимательнее изучить этот вопрос.