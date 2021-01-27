Подчуфарова отказалась от смены гражданства. Она хочет вернуться в российскую сборную

Одна из самых талантливых наших биатлонисток объявила, что не будет выступать за Словению и вместо этого поборется за место в российской команде.

О намерении уйти в сборную Словении Подчуфарова рассказала еше два года назад. Тогда ее слова не наделали много шума: биатлонистка на тот момент уже не выступала, имела заметные проблемы со здоровьем и в целом непонятные перспективы вернуться на приличный уровень. Фактически мы отпускали даже не действующую спортсменку. Подчуфарова выступала в триатлоне и в любительских пробегах, но на что она способна на лыжне и с винтовкой, было вообще непонятно.

Прошло два года, Ольга вернулась к активным тренировкам. Судя по ее постам в соцсетях, все шло прекрасно, и она готовилась к возвращению на Кубок и чемпионат мира. Но эпопея с оформлением документов все тянулась, пока не завершилась полным провалом.

Instagram Ольги Подчуфаровой.

— Как известно, последние полтора года я провела в Словении в ожидании официального допуска к выступлению в составе новой страны, — написала Подчуфарова в Instagram. — Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию. Никто из двух сторон не ждал такого исхода, но, не вдаваясь в подробности, внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась.

Вся эта история была для меня большим вызовом, я видела в этом эксперимент, свое развитие и дальнейший рост. Конечно, сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные перспективы были совсем иные. В любом случае моя большая благодарность тем, кто дал мне шанс, тем людям, с кем я работала, но увы, мы вместе не смогли его реализовать в полной мере.

Это был огромный и в своем роде уникальный опыт работы в новой команде и огромная школа жизни. Новый опыт, полученный там, для меня важнее, чем размышления об упущенных возможностях. Но вот время, увы, невосполнимый ресурс.

Да, я поставила на кон абсолютно все, и это самое «абсолютно все» с крахом провалилось. Теперь я просто стараюсь фокусироваться на своих следующих шагах. Действительно, за это время я лишь убедилась в том, что где бы я ни была, какие бы обстоятельства ни сопровождали меня, я хочу прогрессировать и становиться лучше в любимом деле и как спортсменка, и как человек, поэтому я буду продолжать спортивную карьеру в России.

Три года без стартов

Решение продолжать карьеру, мягко говоря, не очевидное для спортсменки, которой уже 28 лет, а свой последний старт на Кубке мира она приняла целых три года назад. Причем два последних сезона в сборной у Подчуфаровой складывались по идентичной схеме: она отбиралась на Кубок мира, начинала там выступать, но потом физические кондиции падали катастрофически. И после Хохфильцена Ольга уезжала домой, мотивируя это тем, что дальнейшие выступления связаны с риском для здоровья. Так было и в олимпийский год перед Пхенчханом, и за сезон до этого.

Именно чтобы поправить здоровье, она и уходила из биатлона на целый год. Что конкретно за проблемы не давали ей выступать, Подчуфарова никогда не рассказывала. Но прозрачно намекала, что связаны они именно с невниманием тренеров сборной к ее физиологическим особенностям. А отсюда — проблемы не только со здоровьем, но и с мотивацией.

— Я еще за год до того, как закончила, говорила Виталию Норицыну, что по-хорошему сезон мне нужно пропускать, — рассказывала Подчуфарова в интервью «СЭ». — Не чувствовала никакого запала. Держало лишь то, что на носу была Олимпиада, по инерции хотелось дотянуть. А сейчас появился детский азарт. Тот самый, который был в юниорские времена. Я кайфую. Даже если тренировка очень жесткая, интервальная, я улыбаюсь. Это не я кому-то что-то хочу доказать, это максимальная любовь к своему делу.

До приезда в Словению Подчуфарова имела поддержку Мордовской федерации биатлона и выступала за этот регион. Вероятно, именно в таком качестве мы увидим ее в марте на чемпионате России. А там, при успешном выступлении, будут шансы и побороться за место в сборной. Потенциально Подчуфарова точно способна усилить нашу команду. Другое дело, что трудно судить о состоянии спортсменки, которая уже почти три года не выступала на официальных соревнованиях.

В России так и не поняли, что делать с талантом Подчуфаровой

Вообще, история Подчуфаровой — это такая мини-трагедия российского биатлона на примере отдельно взятого человека. Ольга фантастически талантлива от природы, это признавали абсолютно все специалисты. Вдумайтесь: Ольга начала заниматься биатлоном только в 15 лет, когда многие уже заканчивают, а при этом за пару сезонов дошла до уровня сборной! На такой прогресс вообще в мире способны единицы.

Но подобрать для столь талантливой спортсменки правильную методику за много лет так и не смогли. Ольгу хватало максимум на начало сезона, а потом начинались резкий спад и истощение. И это не история про то, что биатлонистке не дано показывать высокие результаты в силу нехватки таланта.

У Подчуфаровой шикарные физические данные плюс устойчивая стрельба — ровно то, что и нужно для биатлона. Но вот как с ней работать, в России так и не поняли. Сможет ли Ольга нащупать эту правильную дорожку сама, на рубеже 30-летия и без поддержки сборной? Большой вопрос...