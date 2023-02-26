«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск

Итоги чемпионата России в Удмуртии.

Биатлон. Чемпионат России. Ижевск

Большой масс-старт. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 40.53,9 (1)

2. Анастасия Гореева (Московская область) — 26,0 (2)

3. Екатерина Носкова (ХМАО) — 36,2 (3)

Большой масс-старт. Мужчины

1. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика) — 41.24,5 (3)

2. Иван Колотов (Пермский край) — 21,2 (3)

3. Михаил Первушин (Московская область) — 31,0 (1)

В Ижевске прошел один из этапов чемпионата России, на котором разыграли медали в трех дисциплинах: индивидуальной гонке, суперпасьюте и большом масс-старте. Соревнования завершились так, как, наверное, не могли представить болельщики, заполнившие стадион, — победным финишем местного спортсмена с флагом Удмуртии.

Родные стены

Если взглянуть на итоговые протоколы мужских гонок, то в топе можно увидеть только одного удмуртского спортсмена — Ильназа Мухамедзянова. Но родные стены помогали не только ему. Четвертое место на 20 километрах занял родившийся в Ижевске Евгений Емерхонов. Сейчас он представляет Татарстан. Серебро в большом масс-старте у другого уроженца Удмуртии Ивана Колотова, выступающего за Пермский край. Золото в суперпасьюте взял Александр Поварницын, который почти всю карьеру выступал за республику, но в межсезонье перешел в команду Тюменской области.

— Помогли ли родные стены? — вопрос к Поварницыну после суперпасьюта, где на финишном круге он разделался с лидером белорусской команды Антоном Смольским.

— Помогло то, что по этому кругу я часто делал повторную работу. Я примерно знаю, как его проходить. Где лучше добавлять. Наверное, это помогло.

Абсолютным героем «Ижевской винтовки» стал Мухамедзянов, который к серебру в индивидуальной гонки добавил золото в большом масс-старте. К финишу на последнем круге его, образно выражаясь, вели всей республикой.

— Эмоции самые положительные, потому что победа случилась в моем родном городе Ижевске, на стадионе, на котором я нахожусь практически 24 на 7. Это очень знаковая победа для меня, — говорил радостный Мухамедзянов после финиша.

— Какие ощущения были после двух промахов на заключительном рубеже? Думали, что победа ушла?

— У меня была в мыслях фраза: «Ну, поборемся». Пошел на штрафной круг и работал. По ходу штрафного круга мне подсказывали, кто и как стреляет. Болельщики тоже поддерживали. Усталости не чувствовалось. В воскресенье народу больше, чем в первый день. Поддержка была по всему кругу. Это мотивировало бежать быстрее.

Ильназ Мухамедзянов. Фото Global Look Press

— Было что-то круче в карьере, чем этот финиш с флагом?

— Круче этой победы только свадьба с женой.

— На последнем круге думал о финише с флагом?

— Конечно, было бы очень приятно финишировать с флагом. Поэтому нужно было бежать первую часть еще быстрее, чтобы остался запас на флаг.

— Что мешало показывать такие скорости на других этапах?

— Я сам по себе такой спортсмен, что мне нужно разгоняться. Получилось так, что пик пришелся на эти соревнования.

— Не удивляло, что удавалось догонять по дистанции Эдуарда Латыпова?

— Нет. Я нахожусь дома, это моя трасса. Я здесь все знаю, где разложиться, где прибавить, как уйти. Никаких боязней соперников у меня нет.

С тем, что родная трасса дает местным спортсменам серьезное преимущество, согласен и старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

— Конечно, помогает. У Ильназа есть недостаток — невысокая вариабельность хода. Поэтому ему очень важно трассу прикатать. Тогда этот недостаток становится плюсом. Он даже знает, наверное, в какую погоду и как использовать разные участки трассы. Конечно, на своей трассе чувствует себя уверенно, — объяснил «СЭ» Каминский.

Исторический фотофиниш

Главным событием в женских соревнованиях стала борьба за третье место в суперпасьюте между Натальей Гербуловой и Екатериной Носковой. После финиша судьи долго не могли понять, кому же досталась медаль. Внимательно вглядевшись в фотофиниш, они приняли уникальное решение — вручить бронзовые медали обеим биатлонисткам.

— В моей спортивной карьере это впервые, — ликовала Гербулова. — Как говорят: «Добро всегда торжествует». Такого итога не ожидала, поскольку только что говорила в интервью, что хотела бы, чтобы Катя заняла третьей место. Она моя подруга, а у меня уже есть медаль. И получилось так, что у нас две медали. Это вообще как? Чтобы были две медали — это очень круто и здорово.

В результате подруги уезжают из Ижевска с двумя бронзовыми медалями. Наталья была третьей в индивидуалке, а Екатерина пополнила свою коллекцию в последний день в большом масс-старте. Медаль просто так не далась — Носковой снова пришлось серьезно выложиться в финишном створе.

— Где взяли силы на такой финишный рывок второй день подряд? — вопрос «СЭ» к Екатерине.

— Главное — верить в себя. Если не смогла решить вопросы до финишной черты, то это последний шанс, где можно побороться за медаль. Отдала все силы. Долго не могла подняться после финиша. Просто все, что было, до последней капли в этой гонке отдала.

— Уходя с заключительного рубежа, ловили себя на мысли, что удастся зацепиться за медаль?

— Где-то в середине круга я в это действительно поверила, когда увидела, что приближаюсь к девчонкам, и им тоже тяжело. Когда вчетвером собрались на последнем подъеме, поняла, что финиш опять будет жарким.

— Две бронзы за выходные — это хороший результат?

— Хороший, но не отличный. Хотелось бы личное золото чемпионата России.

Таким образом, медали чемпионата России разыграны в четырех дисциплинах. В январе в Рыбинске в рамках этих соревнований провели суперспринты, в феврале в Ижевске определились призеры в индивидуальных гонках, суперпасьютах и больших масс-стартах. Основной чемпионат страны пройдет в Ханты-Мансийске в конце марта, а после биатлонисты еще заглянут в Уват. Ближайшим же стартом в календаре стоит заключительный этап Кубка Содружества. Он пройдет с 9 по 12 марта в Тюмени.