Анастасия Кузьмина: «Видела Миронову без телефона только на тренировке»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина дала большое интервью «СЭ», в котором рассказала о своем отношении к лидеру нашей женской сборной Светлане Мироновой.

— Что скажете про лидера нашей женской сборной Светлану Миронову? Ваш супруг недавно упрекнул ее в том, что она много сидит в телефоне.

— К сожалению, как и говорил мой муж, я видела Свету так же. Без телефона я ее наблюдала только на тренировке. А так, во время этапов Кубка мира мы, бывало, вместе поднимались в лифте, недалеко друг от друга кушали. Но она вообще не выпускала телефона из рук. Словно человек живет в какой-то параллельной реальности. Я не знаю, возможно, у нее действительно в тот момент были какие-то проблемы дома или другая необходимость все время быть на связи. Лично мне бы столь длительное пребывание в телефоне точно вредило. Но это, конечно, ее дело. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Анастасии Кузьминой — здесь.