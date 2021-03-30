«Логинов продолжает оставаться лидером сборной, этот сезон должен стать для него уроком»

Исполнительный директор СБР Александр Пак — о старте чемпионата России, возвращении Подчуфаровой и главной молодой надежде российского биатлона.

С 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону. На нем выступят все сильнейшие биатлонисты. О подробностях заключительного биатлонного старта сезона «СЭ» рассказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

Не стоит ставить все на кон именно в Ханты-Мансийске

— На чемпионате России может присутствовать до двух с половиной тысяч зрителей. Ожидаете аншлага?

— Надеюсь, что болельщики соскучились по живому биатлону. Возможно, двух с половиной тысяч и не будет, но мне кажется, стадион будет полный.

— Расскажите о состоянии трассы. Все ли в порядке?

— У нас не было никаких сомнений, что оргкомитет в Ханты-Мансийске проведет старт на высочайшем уровне. Тут собрана команда профессионалов. Если говорить про трассу, то она в хорошем состоянии, точно не вызывает у нас беспокойства. По прогнозам, завтра будет около нуля, но трасса очень твердая. Ночью стоит стабильный минус. Например, когда я сегодня приземлился в ХМАО, температура воздуха была минус 14.

— Тот факт, что все сильнейшие приехали на чемпионат России, обусловлен тем, что никто не попал в топ-15 по итогам Кубка мира?

— Я бы так не сказал. Еще перед стартом международного сезона был разговор, что на чемпионате России должны выступить все сильнейшие. За исключением ребят, которые испытывают проблемы со здоровьем. И ни у кого никаких вопросов не возникло. Ни у спортсменов, ни у личных, ни у старших тренеров.

— Чем еще будет интересен этот чемпионат России?

— Позади ковидный сезон, и многие наши спортсмены остались без нормальной подготовки весной и летом. Во многих регионах были закрыты все спортплощадки. Многие биатлонисты сидели на реальном карантине. Например, в Ханты-Мансийске стадион был закрыт до августа, оружейка открылась только в сентябре. Так что все подошли к международному сезону в разной форме. К чемпионату России этот пробел уже практически исчез, поэтому можно ждать высокой конкуренции в каждой гонке.

При этом мне бы хотелось сказать, чтобы ребята, особенно те, кто переболел коронавирусом, не ставили все на кон ради попадания в сборную именно в Ханты-Мансийске. Сезон олимпийский. Старшие тренеры весь летний подготовительный период и осенью будут следить за всеми кандидатами в национальную команду. Они, как и руководство СБР, понимают, что на Олимпиаду должны ехать лучшие.

— Старшие тренеры уже на месте?

— Михаила Шашилова я сегодня видел, Юрий Каминский прилетит завтра. В Ханты-Мансийске состоится тренерский совет, на котором они должны отчитаться за сезон. Плюс, конечно, важно посмотреть на своих подопечных.

До 30 лет у всех биатлонистов есть шансы вернуться в элиту

— На фоне сокращения квоты у женской сборной ожидаете, что внутренняя конкуренция будет очень серьезной?

— Очень хотелось бы, чтобы конкуренция выросла. Только благодаря ей может быть результат. Поэтому уменьшение квоты — это в какой-то мере стимул для обострения внутренней борьбы за место в топ-5.

— Для молодых Анастасии Шевченко и Анастасии Гордеевой и относительно молодых Анастасии Егоровой, Валерии Васнецовой и Екатерины Носковой важно проявить себя на чемпионате России? Учитывая, что они получили не так много шансов по ходу международного сезона.

— Давайте начнем с того, что я полностью согласен с позицией старших тренеров, что бросать спортсменов «в пекло» раньше времени не стоит. Можно обжечься на 70-80-х местах Кубка мира и сломаться психологически. Второй момент: что значит не было шансов проявить себя? Да, на Кубке мира возможностей было мало, но они выступали на Кубке IBU, который начался в январе, чемпионате Европы. Шевченко и Гореева участвовали еще и на юниорском чемпионате мира. Шансов было достаточно много.

— Верите, что в олимпийский сезон кто-то из них может ворваться в основу?

— Я бы очень хотел этого.

— У мужчин из молодых выделяется, пожалуй, только Даниил Серохвостов. Верите в его потенциал?

— Главное, чтобы потенциал в нем видел старший тренер сборной. Я как наблюдатель могу сказать: да, это интересный парень. Возможно, в следующий олимпийский сезон его еще и рано подтягивать к основе, но в перспективе за ним будущее российского биатлона.

— Еще в прошлый приход в СБР вы застали триумф Игоря Малиновского на юниорском уровне, но при переходе во взрослый спорт у него возникли проблемы. Болельщикам еще стоит ждать от него высоких результатов на уровне первой сборной?

— До 30 лет при правильном подходе к делу, правильном тренировочном процессе и идеальном подборе тренера шансы вернуться в элиту есть у всех. После 30 лет можно уже говорить, что физиология не позволяет сделать качественный рывок. А до этого все в разных условиях.

— То есть 29-летний Максим Цветков по-прежнему в обойме?

— Конечно. Это очень опытный спортсмен, проверенный боец, чемпион мира в эстафете. Почему мы должны выбрасывать его из списка кандидатов в сборную? Лично я буду рад, если он вернется в состав сборной. Как армеец армейцу.

У Подчуфаровой нет ненависти к России, русским, СБР

— Самым интригующим станет возвращение Ольги Подчуфаровой, которая не смогла сменить спортивное гражданство и выступать за Словению. В комментариях все болельщики вспоминают ее слова двухлетней давности, что российский биатлон — это шапито. У вас есть понимание, почему она так сказала?

— На эмоциях можно сказать все что угодно. Особенно в таком возрасте, как у Ольги. Это я взвешиваю каждое слово, а молодая девушка... При этом уверен, что у нее нет ненависти к России, русским, СБР... В российском биатлоне есть свои особенности отбора в сборную, контрольных тренировок. Но мы живем в этих условиях. Не мы их создали, не нам их и ломать.

— Отбывшая дисквалификацию Маргарита Васильева не выступит на чемпионате России из-за пневмонии?

— Да, все верно. Ждем, когда она восстановится.

— Карим Халили стал теневым героем этого сезона — единственным призером чемпионата Европы, качественно для дебютанта выступил на чемпионате мира. На ваш взгляд, Карим — главная молодая надежда России в олимпийский сезон?

— На Халили мы возлагаем большие надежды. С учетом его подхода к делу, его основательности. При этом я бы не сказал, что сезон у него получился очень хорошим, как Карим сам говорит. Я бы поставил ему «хорошо». С его потенциалом он мог выступить лучше. Все-таки есть с кем сравнивать. С тем же Лагрейдом. Нам надо стремиться к таким показателям.

— Что скажете о прогрессе Эдуарда Латыпова?

— Эдик — опытный спортсмен, который давно находится в сборной. Другое дело, что после этого сезона он поверил в себя. Поверил, что может быть не только лучшим в нашей команде, но и бороться с топовыми спортсменами из других стран. Эта уверенность очень важна и приближает его к медалям на любых стартах. Был ли я удивлен его гонкам в международном сезоне? Нет, я скорее порадовался.

— У Александра Логинова в силу ряда обстоятельств был очень непростой сезон. Верите, что он еще может вернуться на прежний уровень, или в нем что-то надломилось?

— В последнее время мы с ним плотно не общались. Могу сказать, что по спортивному потенциалу он продолжает оставаться лидером сборной. Надеюсь, что из этого сезона он извлечет хороший урок, сделает правильные выводы. А он в состоянии сделать глубокий анализ своих выступлений. Надеюсь, что следующий сезон будет для него удачнее.

— Есть мнение, что было бы продуктивно, если бы Логинов поработал под руководством Каминского. Что вы думаете об этом?

— Мы разговаривали об этом с Юрием Каминским, и я согласен, что насильно тянуть никого в команду не стоит. Думаю, что тут надо садиться за стол переговоров Логинову, Каминскому, личному тренеру и оговорить вопрос сотрудничества. С одной стороны, хотелось бы, чтобы Саша тренировался с командой. С другой — насильно тандем удачным не получится.