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Спецслужбы подключились к поискам пропавшего биатлониста. Он исчез десять дней назад

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Эйвинд Спораланн.
Эйвинд Спораланн.
Фото Соцсети
Биатлонист Эйвинд Спораланн.
Эйвинд Спораланн.
Фото Соцсети
Йоханнес Бе.
Фото AFP
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Местонахождение Эйвинда Спораланна, исчезнувшего во время чемпионата Норвегии, все еще неизвестно.

Призер молодежного чемпионата Норвегии по биатлону 2021 года — 22-летний Эйвинд Спораланн — ушел из дома в Лиллехаммере в воскресенье, 19 марта. Два дня спустя родственники спортсмена подали заявление о его исчезновении. Полиция, гражданская оборона и несколько десятков волонтеров Красного Креста в течение шести дней искали следы Спораланна. Однако все, что им удалось обнаружить, — машину биатлониста.

Эйвинд Спораланн. Он просто исчез. В Норвегии пропала восходящая звезда биатлона

В понедельник, 27 марта, на следующий день после окончания чемпионата Норвегии по биатлону, проходившего в Альте (в самом северном фюльке страны Финнмарке), полицейская операция была прекращена — теперь делом о пропаже Спораланна займутся норвежские спецслужбы.

Какие были версии у полиции?

Версий озвучивалось несколько: отправился на лыжах в лес (отпала довольно быстро, так как стало известно, во что Эйвинд Спораланн был одет: в кроссовках и пуховике активным туризмом на снегу не занимаются), спрятался и не хотел выходить на связь по личным причинам (один из руководителей операции по поиску спортсмена Руне Вегард Хузе озвучил этот вариант в интервью для Dagblaget, заявив, что «верит в теорию о том, что он жив, но не хочет, чтобы его нашли»). Вторую версию полицейские прорабатывали наиболее активно: в пятницу, 24 марта (на шестой день после исчезновения биатлониста), волонтеры и сотрудники правоохранительных органов обшарили все жилые и нежилые постройки в районе университетского колледжа Лиллехаммера. Результатов поиски не возымели.

Биатлонист Эйвинд Спораланн.
Эйвинд Спораланн.
Фото Соцсети

На следующий день операция перешла с «полевого» этапа на стадию более тщательной работы с информацией. Следователи проверяли переписку Спораланна, прослушивали телефонные разговоры, анализировали банковские операции по счету Эйвинда. К выходным стало очевидно, что поиски пропавшего биатлониста зашли в тупик. Официальные сообщения полицейских, ранее излучавших уверенность в том, что парень просто вышел прогуляться и, скорее всего, жив, стали куда мрачнее по тональности.

Начальник оперативного отдела фюльке Иннландет (его столицей является Лиллехаммер) Фроде Оверос признался Dagbladet, что «гипотез о том, что могло произойти, у них достаточно много, но ситуация в данный момент тяжелая». Подчиненные Овероса к тому моменту проверили лесополосу в радиусе нескольких десятков километров от того места, где Спораланн припарковал машину, и не нашли никаких зацепок. Опубликованные волонтерами службы поиска людей объявления отклика также не вызвали. Оверос вынужден был признать, что его ресурсы исчерпаны: «Дело передано спецслужбам», — констатировал оперативник.

Йоханнес Бе.
Фото AFP

А помогали ли биатлонные звезды?

Поразительно, но на официальных страницах Норвежской биатлонной ассоциации о поисках 22-летнего спортсмена не появилось никакой информации. Хвалебные посты в адрес Йоханнеса Бе и его рекордов в сезоне, поздравления Марте Ольсбу Ройселанн и Тириль Экхофф, завершившим профессиональную карьеру, фотографии с церемоний награждения на чемпионате страны и даже раздача призов от спонсора — все это оказалось куда важнее поисков пропавшего юниора.

Был Спораланн — и нет Спораланна. Да, на словах и президент норвежской ассоциации Арне Хортен, и многие спортсмены выразили свою поддержку родственникам Эйвинда, но масштабной кампании, которая могла бы помочь с поисками 22-летнего таланта, никто из них так и не развернул. Ни братья Бе, ни Ветле Кристиансен, ни Стурла Лагрейд не удостоили истории огласке в соцсетях.

Международный союз биатлонистов также прошел мимо исчезновения не самого последнего спортсмена. Единственная загадочная история, которую главная федерация стреляющих лыжников подсветила, касалась расследования феномена Йоханнеса Бе: по этому поводу медиаслужба IBU выпустила видеоролик с двукратным олимпийским чемпионом — французом Кантеном Фийоном-Майе в роли «детектива». Настоящим же сыщикам пришлось в деле о пропаже Спораланна обходиться без помощи его звездных коллег по виду спорта.

Йоханнес Бе. Йоханнес Бе завершил сезон 19-й победой. Это результат на все времена?

Равнодушие к огласке истории в соцсетях (а там даже по хештегу с фамилией спортсмена всего пара десятков постов) могло стать одним из факторов того, что шансов найти норвежского биатлониста живым теперь все меньше. Последняя надежда на то, что кампания приведет к положительному результату и Эйвинд Спораланн сможет вернуться домой к родным — норвежская разведывательная служба. Последняя куда более известна работой в северных широтах и на море. На этот же раз им предстоит операция в лесах Иннланда.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Марта Ольсбу Ройселанн
Тириль Экхофф
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