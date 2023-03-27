День сенсаций в биатлоне! Перворазрядница вынесла всех в женском спринте

Чемпионат России стартовал с удивительных результатов.

Биатлон. Чемпионат России

Спринт. Мужчины. 10 км

1. Никита Поршнев — 26.25,5 (0 промахов)

2. Даниил Серохвостов — отставание 10,7 (1)

3. Эдуард Латыпов — 18,5 (1)

Женщины. 7,5 км.

1. Наталия Шевченко — 24.22,5 (0)

2. Анастасия Егорова — 35,6 (0)

3. Анастасия Гореева — 1.01,3 (2)

Первый день любимого чемпионата России в Ханты-Мансийске, ради просмотра которого наверняка заводит будильник Йоханнес Бе, не подкачал. И у мужчин, и у женщин победили точно не фавориты. Да и вообще, утро добрым не бывает — Дмитрий Губерниев и его «люли» организаторам помогают.

Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов. Андрей Аносов, СБР

Губерниев недоволен отсутствием булок

В традиционной триаде главных зимних видов спорта России фигурное катание — лыжи — биатлон (хоккей за скобками) последний в этом сезоне явно отступил на третью позицию, хотя еще в середине 2010-х был первым. Но Загитова и Медведева, а теперь и Большунов и Устюгов вкупе с яркой Еленой Вяльбе отодвинули биатлон назад. Все-таки нет сейчас в нем такого нерва, как у коллег. Он был все последние годы, но с нервом и набросом на вентиляторы, как с алкоголем — грань очень тонкая, и можно перебрать. В биатлоне явно наступило похмелье.

Так что у биатлона своя миссия — завоевать зрителя позитивом. Чемпионат России в Ханты-Мансийске — еще один шанс оживить картинку.

«Я даже по телефону вижу — как она выросла!» Российский биатлонист сенсационно выиграл чемпионат России и отпраздновал с 8-месячной дочерью.

И оживляж удался. Первая же гонка, мужской спринт — и сразу сенсация. Пока между собой разбирались Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов с белорусом Смольским, тихой сапой по таблице взобрался Никита Поршнев и с нулями выиграл 11 секунд у Дани. Выдержал последний круг, не позволил «снять» отставание, а после финиша взял на руки 8-месячную дочку Майю (ей как раз исполнилось сегодня две трети года) и пошел вместе с ней раздавать интервью. Красиво. Так даже Йося Бе не делал!

На старт чемпионата даже приехала губернатор Наталья Комарова, она и вручала призы и рапортовала о том, как город подготовился к большому событию. Каково же было удивление Дмитрия Губерниева, когда в пресс-центре не оказалось ни чая, ни кофе, ни булок, ни финишных протоколов. Я, наученный фигурным катанием, думал, что так и надо, оказалось — нет. И уже через 15 минут после втыка от народного комментатора появилось и первое, и второе, и третье — разве что без компота, зато с протоколами.

Перворазрядница обыграла всех

Но еще менее объяснимым оказался женский спринт. Во-первых, его выиграла девушка, напротив которой в протоколе стояло «первый разряд». И это не шутка — 22-летняя Наталия Шевченко, сестра Анастасии, только год назад перешла в биатлон из лыж. И уже сейчас обыгрывает всех профессиональных биатлонисток. Прежде всего ходом, но в спринте она могла себе позволить и лишний промах. Егорова — в 35 секундах позади. По скорости могла соперничать разве что Ирина Казакевич, но она сегодня не закрыла 40% мишеней.

— Самые крутые эмоции на самом деле, очень-очень рада, — сказала Шевченко, и было бы странно, если бы она была разбита. — Два-три дня вообще жила с мыслью, что как было бы круто стать чемпионом России в свой первый год, тем более в личной гонке. Не могла представить таких результатов, думала, что первый год буду втягиваться, учиться стрелять, думала, что у меня пойдет тяжело, но все пошло очень хорошо, быстро.

На самом деле я в этом году уже выполнила мастера спорта, но пока не оформлены документы. В следующем году, думаю, буду мастером. Возможно, моя победа поспособствует привлечению внимания лыжников, которые, может быть, хотят перейти в биатлон, но боятся. Кому передам эстафету? Не знаю, (смеется.) да много людей, которые реально боятся попробовать что-то новое, тоже боятся переходить. Я боялась, но родные и Михаил Викторович [Шашилов] уверили меня, что все будет хорошо. Я уже окунулась полностью в биатлон. Попробовать другие виды спорта, прыжки с трамплина? Нет, спасибо, меня это не интересует сейчас, — посмеялась Наталия.

Возвращение Буртасовой удалось

Второй штрих к ситуации в нашем женском биатлоне — четвертое место Евгении Буртасовой (в девичестве Павловой), самой яркой спортсменки микст-зоны. Корреспондент «СЭ» спросил, что сказать о нашем биатлоне, если Женя, пропустив весь сезон по здоровью, едва не вернулась с медалью:

— Спросите у тренеров и тех, кто занимается. Я рада за себя, что результат довольно хороший получился, и со стрельбой хорошо, хотя я и винтовку давно не держала. Грустно, что так, а почему конкретно — вам уже объяснят другие тренеры. Скажут, что я отдыхала больше всего. (смеется.) Я не следила, что происходило на Кубке России, мне было неинтересно. Решила, что мне надо заняться здоровьем, — сказала Буртасова.

Дальше — больше. Евгения ответила тем, кто не хочет выступать (или не хочет с дивана, чтобы россияне выступали) в нейтральном статусе:

— Во вторник МОК будет решать, возвращать ли россиян. Оказавшись перед Бахом, что вы ему скажете?

— Почему я должна что-то говорить? Если нас допустят — хорошо, мы будем рады. Когда некоторые говорят, что будут выступать только под флагом — мы же уже много лет выступаем без флага, в чем проблема? Если я приеду на международные соревнования, они и так, блин, знают, что я Буртасова!

Ну и на десерт — про отношение к себе болельщиков. Надо сказать, что коллеги встречали Евгению тепло — показательно жали руки, обнимали и хлопали по плечам. Буртасова отнеслась к возвращению с юмором:

— Трасса в очень плохом состоянии, я со старта была готова завязать и сойти. На морально-волевых пришлось поработать, не зря с 1 февраля на лыжах стою. Но кайфанула от атмосферы, меня гнали. Половина людей, наверное, думали, что я тут забыла. Результат... Феноменальный. (смеется.) Я готовилась с новым тренером Владимиром Владимировичем Ивановым, больше ответственности. Хотела доказать сама себе, что вся работа была не зря. Говорила, не надо ждать феерии? Я думала, в десятку попаду. Ну, маленько пофеерила, да. Никто ж не знал. Как пошло, так пошло, — поскромничала Евгения.

В общем, возвращение получилось на всех фронтах. Гонки преследования — уже во вторник, и учитывая сенсационные стартовые позиции, в них тоже может все кончиться неожиданно.