Он просто исчез. В Норвегии пропала восходящая звезда биатлона

Эйвинда Спораланна ищут уже почти неделю.

Стартовавший в Альте чемпионат Норвегии по биатлону с участием звезд во главе с Йоханнесом Бе оказался омрачен форс-мажором. Один из самых перспективных стреляющих лыжников страны, 22-летний Эйвинд Спораланн пропал без вести и его до сих пор не могут найти. Полиция и его коллеги ищут призера чемпионата Норвегии среди юниоров уже несколько дней, но пока безрезультатно.

Не хочет, чтобы его нашли?

Спораланн исчез в минувшее воскресенье 19 марта. Во второй половине того же дня начались его активные поиски. Вскоре была обнаружена машина Эйвинда. После чего полиция продолжила систематические и тщательные поисковые действия в данном районе, но результатов нет. Предположительно, спортсмен мог отправиться на лыжах в лес. Но доподлинно это неизвестно.

Фото Соцсети

Коллеги Спораланна, живущего в Лиллехаммере, также выразили готовность принять участие в масштабной операции по его обнаружению. Тренер спортсмена объяснил, что они хорошо знают молодого человека, поэтому могут оказаться полезными. Мало того, сам чемпионат Норвегии из-за пропажи талантливого биатлониста могли и вовсе отменить, однако все же решили этого не делать. Биатлон, по мнению знающих Эйвинда, сейчас ушел на второй план, хотя он помогает чувствовать сплоченность в этот непростой период. В частности, уже в Альте спортсмены собирались вместе для долгого разговора как о поисках Спораланна, так и о всевозможных спортивных проблемах, с которыми они периодически сталкиваются.

Кстати, несмотря на столь долгое отсутствие Эйвинда, пока еще сохраняется надежда. На основании общения с родственниками в норвежской полиции придерживаются версии, что биатлонист мог сознательно «исчезнуть с радаров» по какой-то не названной пока официально причине.

Как сообщили Dagbladet в полиции, предполагается, что молодой человек все еще жив, основываясь в том числе на соображениях, которые были сделаны в отношении погоды, дорожного движения и физического состояния молодого человека. «Мы верим в теорию о том, что он жив, но не хочет, чтобы его нашли», — цитирует норвежское издание руководителя операции Руне Вегарда Хузе. Кроме того, Хузе призвал общественность проверить хозяйственные постройки и гаражи в районе Лиллехаммера.

Фото Соцсети

Ничего криминального

Также в пресс-релизе полиция рассказала более подробную информацию о том, как мужчина был одет в момент исчезновения. Сообщается, что на пропавшем человеке была синяя шляпа, пуховик лососевого цвета с более темными полями в верхней части спины и по бокам, а также красные кроссовки. Десятки сотрудников гражданской обороны, полиция, Красный Крест и волонтеры в тот момент продолжали поиски биатлониста.

Тем не менее активная фаза поисковой операции постепенно сворачивается. При этом полиция перешла к дополнительному расследованию — изучению «следов» телефонных разговоров и использования банковских карт, а также тщательного отслеживания поступающих сведений. В полиции также заверили, что не подозревают молодого человека ни в чем криминальном. В общем, он не прячется от правосудия. Возможно, если речь не о несчастном случае, дело в личных причинах.

Раз правоохранительные органы Норвегии считают такую версию вполне вероятной, значит, основания для этого есть. Но что могло подтолкнуть Спораланна исчезнуть по собственному желанию (если это действительно имело место), не разглашается. В главную сборную Норвегии призер юниорского чемпионата страны-2021 пока пробиться не смог, что объяснимо высочайшей конкуренцией. Особенно в мужской команде.

В частности, в нынешнем сезоне Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Стурла Холм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен и другие выступали просто великолепно. Да и другие ребята, получавшие свои шансы, периодически добивались топ-результатов. Так что, возможно, в любой другой сборной Эйвинд мог бы уже дебютировать на этапах Кубка мира, а так вынужден был продолжать выступать на местных соревнованиях и ждать своего шанса. Понятно, что далеко не все раскрываются к 22 годам, прорыв в мировую элиту возможен и позже. Поэтому за перспективным парнем наверняка следили руководители норвежской федерации и сборной. К примеру, все-таки стартовавший чемпионат Норвегии-2023 в спринте выиграл 25-летний Сверре Дален Аспенес, который долго находился в тени звездных соотечественников. Он опередил даже Йоханнеса Бе, занявшего третье место с одним промахом. Пусть обладатель Кубка мира-2022/23 наверняка в Альте не демонстрировал стопроцентной готовности.

Как бы то ни было, сейчас мысли многих норвежских биатлонистов связаны со Спораланном. Все надеются, что эта история завершится хеппи-эндом и перспективный стреляющий лыжник, к всеобщей радости, все-таки найдется.