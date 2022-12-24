Белорусские биатлонисты снова доминируют на соревнованиях в России. В чем причина?

Помогают лыжи, специальный сбор и счастливая головная повязка.

Биатлон. Этап Кубка Содружества в Рязани

Суперспринт

Мужчины

1. Иван Тулатин (Белоруссия) — 19.20,6 (2)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — 4,0 (4)

3. Василий Томшин (Россия) — 6,2 (1)

Женщины

1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 21.37,9 (3)

2. Наталья Гербулова (Россия) — 11,4 (3)

3. Елизавета Каплина (Россия) — 22,4 (5)

В Рязани стартовал самый праздничный этап Кубка Содружества. Открывали его суперспринты. Первый день победы и у мужчин, и у женщин достались белорусским биатлонистам, а еще серебро у Антона Смольского. У золотого дубля есть несколько причин.

Биатлон в Рязань привез Логинов

Суперспринт — достаточно молодая биатлонная дисциплина, которая пока не добралась до Кубка мира, но уже осваивается на Кубке IBU и Кубке России. Сначала мужчинам и девушкам нужно пройти квалификацию. Она проходит с раздельным стартом и двумя огневыми рубежами (лежа и стоя), а дистанция 4,5 километров. В финал проходят 30 лучших. У девушек в Рязани всего участвуют 29 девушек, поэтому их квалификация была по большому счету формальностью. Затем у биатлонистов есть 2-3 часа отдыха до финала, где все бегут с общего старта. Здесь нужно пройти уже 4 рубежа (лежа-лежа-стоя-стоя) и 7,5 километров.

Далеко не все из участников Кубка Содружества были знакомы с этим форматом гонки. Среди них чемпион мира Александр Логинов. Дело в том, что с тех пор, как эта дисциплина появилась на Кубке России и Кубке IBU, он на них не выступал, бегая за основной состав на Кубке мира. В своем дебютном суперспринте он занял 12 место.

— Никогда не бегал суперспринт. Сумбурная гонка. Результаты могут быть непредсказуемыми, потому что много решает стрельба, доля везения и естественно нервы. Могу по себе сказать, что стреляю чуть медленнее на данном этапе подготовки. В этом есть проблема. Это мне, наверное, помешало на последнем рубеже.

— Насколько далеко ваша форма от оптимальной?

— Функциональная улучшилась. Потихонечку восстанавливаюсь, потому что была большая просадка в сентябре и октябре. Практически не тренировался вообще из-за проблем со здоровьем. В соревновательный период это сложно возместить без должных тренировок, — сказал Логинов.

Кстати, именно Логинов привез большой биатлон в Рязань. До этого город не принимал крупные соревнования. Александр поделился своей идеей со спонсором — миллиардером Сергеем Колесниковым, чья компания построила стадион в Рязани.

— Мы были в Рязани в конце мая. Проходили кроссовые соревнования и среди ветеранов. Мы с ним (Колесниковым) сидели на крыльце вон на том. (Показывает.) Я предложил: «Сергей Анатольевич, не хотите «Рождественскую гонку» провести здесь? Интересные дисциплины, болельщиков должно быть много, хорошее месторасположение». Он этому очень обрадовался. Подтвердит, что не ошибся, когда решился на это.

— Ты, наверное, лучше всех эту трассу знаешь.

— Знаю, но не так чтобы очень много на ней тренировался. Иногда приезжал на выходные. Но у меня никакого преимущества относительно других не было.

Зрители Кубка Содружества. СБР

У белорусов лыжи мощнее

Мы уже видели доминирование белорусских спортсменов на российских стартах — весной на этапе Кубка страны в Уфе. Тогда одной из главных причин называли подготовку лыж. Что белорусам их готовит сервис сборной, а наши лучшие пары остались в Москве.

В Рязани было снова заметно, что лыжи в теплую погоду у гостей едут лучше. Именно об этом первым делом говорили между собой российские биатлонисты после финиша в квалификации. Этот факт подтвердил и Даниил Серохвостов.

— Да, у них лыжи, конечно, мощнее. У меня в квалификации не очень бегали. Но затем, видимо, похолодало к финалу. Трасса пожестче стала. Лыжи получше поехали, — сказал Серохвостов «СЭ».

Была и другая разница между биатлонистами двух стран. После этапа Кубка страны в Тюмени, россияне отправились на этап в Уфу, а белорусы — домой на сбор. Там по словам спортсменов они ударно поработали.

— Сервис поработал отлично. Но не только дело в сервисе. Мы провели хороший сбор перед рязанским этапом, — объяснял победитель мужского суперспринта Иван Тулатин.

— Тяжелая трасса?

— Нормальная трасса для такой погоды. Можно даже сказать, что хорошая. Каши нет, воды нет. Подготовили хорошо.

— Сам ожидал от себя?

— Я настраивался на победу. После неудачного выступления на Кубке России хотелось быть ближе к лидерам, в итоге стал лидером.

— Неделя отдыха помогла?

— Не сказал бы, что это была неделя отдыха. Повторюсь, что мы усердно поработали. Только два дня перевели дух и это дало свои плоды. Радует хорошее командное выступление, навязываем борьбу и делаем интересным биатлон.

Наталья Гербулова. Фото СБР Фото СБР

Счастливая повязка Алимбековой

Если в женской гонке победа Динары Алимбековой не стала неожиданностью, то в мужской многие открыли для себя новое имя. Динара после финиша рассказала о еще одной секретной причине успеха Ивана Тулатина — это головная повязка на удачу.

— У белорусов золотой дубль в суперспринте. В чем секрет?

— Мы сильно готовы еще с лета. Очень рада за тех ребят, которые смогли себя проявить, за Антона (Смольского) вообще не обсуждается. Видела, как они работали летом. Для меня это не сюрприз. Знала, что должны показать результат. Если говорить про золотой дубль, то я шутила над Ваней Тулатиным. Забыла перед гонкой свою головную повязку, в которой нужно было мне стартовать. Взяла чью-то, которая на батарее сушилась. Оказалась Вани Тулатина. Потом ему возвращаю: «На успех тебе». Посмеялись после финиша над этой ситуацией.

— Ваш тренер говорил, что подготовка выстроена таким образом, что готовы хоть завтра вернуться на Кубок мира. Действительно так?

— Да. Мы готовились так же, как и на Кубок мира. Весной не возникало никаких вопросов, как мы будем тренироваться. Программа та же, план тот же. Выстроили подготовку так, что стартуем три этапа Кубка России, уезжаем и возвращаемся на этап в Рязани. Все так, как на Кубке мира, чтобы когда мы вернемся, были полностью готовы к нагрузкам.

— Легко удалось победить?

— Не скажу, что было легко, но конкуренцию на трассе мне не составили. Это не отменяет той конкуренции, которая есть. Просто у кого-то не получилось на рубежах. Я справилась со стрельбой лежа замечательно. Это дало мне преимущество. Где-то на последней стойке я немножко расслабилась, что привело к двум промахам. Но все равно гонка захватывающая и интересная. Хорошо, что удалось победить. Второму месту я бы расстроилась.

— Суперспринт раньше бегали?

— Да. Много раз стартовала в финале под первым номером, но не получалось. Золото чемпионата Европы ушло от меня на последнем рубеже. Тогда выиграла Женя Павлова (Буртасова). Наверное, в этот раз настраивалась по-другому, чтобы не выиграть квалификацию и настроиться на финал. Это немножко другие ощущения.

— Немного сдерживали себя в квалификации?

— В спринте не всегда получается. В этот раз тряслись ноги. Может быть, от атмосферы на стадионе, волновалась. Пошла не так, как могла пойти.

— Тряслись ноги, потому что отвыкли бегать при полных трибунах?

— На Кубке мира последние несколько лет тоже не было таких трибун. Такие болельщики только здесь были и у нас в Раубичах. Чтобы мы не отвыкали от этого и не тряслись ноги, нужно чтобы болельщики приходили на каждую гонку, — сказала Алимбекова.

Теперь россиянам нужно отыгрываться в масс-стартах, которые закроют рязанский этап Кубка Содружества в воскресенье. Больше гонок в 2022 году у наших биатлонистов не будет.