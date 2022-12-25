Бывший казахстанский биатлонист финишировал с флагом России в Рязани. Удивительные итоги Кубка Содружества

А почти все золото этапа забрали белорусы.

В Рязани случилось новогоднее чудо — впервые в город приехал большой биатлон, да еще и с интересной программой. Спортсмены из Белоруссии и России разыгрывали медали Кубка Содружества в суперспринтах и масс-стартах. Итоги получились такими же удивительными, как и маскот этапа — гриб-биатлонист.

Золотой дубль белорусов

Всему есть объяснение. Гриб-биатлонист стал талисманом этапа из-за известной поговорки: у нас в Рязани грибы с глазами. Она является неофициальным символом города.

Результаты этапа тоже поддаются логике. Первый день прошел под звуки белорусского гимна. В обоих суперспринтах победу одержали гости. В женской гонке уверенно забрала золото Динара Алимбекова. Сюрпризом это ни для кого не стало. До отстранения от международных стартов Динара была в числе лидеров общего зачета и могла даже бороться за Большой хрустальный глобус. На Кубке Содружества мотивация у нее не пропала.

— Мы готовились так же, как и на Кубок мира. Весной не возникало никаких вопросов, как мы будем тренироваться. Программа та же, план тот же. Выстроили подготовку так, что стартуем на трех этапах Кубка России, уезжаем и возвращаемся на этап в Рязани. Все так, как на Кубке мира, чтобы, когд вернемся, мы были полностью готовы к нагрузкам, — сказала Алимбекова.

В мужском суперспринте победу праздновал Иван Тулатин, а другой белорус Антон Смольский стал вторым. Тулатин — первое открытие этапа, но не последнее. Его успех сложился из нескольких факторов. Во-первых, у белорусов были лучше готовы лыжи. Это отмечал и сам Тулатин, и российские биатлонисты. Во-вторых, сборная Белоруссии пропустила этап в Уфе, проведя ударный сбор дома. В-третьих, случилось небольшое предновогоднее волшебство.

— Победа Вани для меня не стала сюрпризом. Видела, как они работали летом. Знала, что должны показать результат, — говорит Алимбекова. — Мы перед гонкой шутили с ним. Я забыла перед гонкой свою головную повязку, в которой нужно было стартовать. Взяла чью-то, которая на батарее сушилась. Оказалась Вани Тулатина. Потом ему возвращаю: «На успех тебе». Посмеялись после финиша над этой ситуацией.

Василий Томшин, Роман Еремин и Никита Лобастов. СБР

Чудо из Казахстана

Второй соревновательный день принес новый сюрприз. Первым в мужском большом масс-старте стал Роман Еремин. До 2020 года он представлял Казахстан. Но на сборах в Австрии перед чемпионатом мира случилась история, которую в кулуарах называют «мутной». Дисциплинарная комиссия отстранила от сборной четырех спортсменов — Антона Пантова, Тимура Куца, Владислава Витенко и Романа Еремина — за нарушение дисциплины и спортивного режима. «Союз биатлонистов Казахстана подчеркивает свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами, выступающими под флагом Республики Казахстан», — говорилось в заявлении федерации.

Еремин переехал в Россию, снова занялся биатлоном, в межсезонье попал в группу Юрия Каминского, где Максим Максимов научил его хорошо стрелять. В большом масс-старте в Рязани Еремин впервые в карьере выбил четыре нуля и финишировал с российским флагом. О перипетиях судьбы он рассказал журналистам.

— Какие ощущения от победы?

— Приятные. Особенно приятно, что стрелял ноль четыре рубежа. Первый раз такое в карьере. Все время один-два промаха, но меньше не было.

— Как удалось наладить стрельбу?

— Максим Геннадьевич (Максимов). Он постоянно работает со мной. Когда ты делаешь ошибку за ошибкой, тебе хочется наконец это исправить. Начинаешь сам в этом ковыряться и разговаривать с опытными людьми, найти контакт.

— Первая победа в России?

— Получается, что так. Если не считать каких-то областных стартов.

— Как тебе работается в группе Юрия Каминского?

— У нас прекрасная команда. Нахожу взаимопонимание и с тренерами, и с ребятами.

— Почему выбрал именно эту группу?

— Особо не выбирал. Этим занимался мой личный тренер Валерий Иванов. Я доверился опытному человеку.

— Финиш с флагом многое значит?

— Скажу так, что это достаточно забавно с точки зрения, что я не коренной житель России.

— Задумывался: брать или не брать?

— Особо не задумывался. Автоматом взял, и все.

— В Казахстане как отнесутся?

— Я уже не имею казахстанского гражданства. Два года живу в России. На данный момент я россиянин.

— Почему выбрал Россию? Были ли другие варианты продолжения карьеры? Здесь все же конкуренция большая.

— Я это понимал. На самом деле все спонтанно. Потому что не планировал продолжать карьеру. Уже переехал в Россию как обычный гражданский.

— Почему решил продолжить?

— Мне очень нравится этот вид спорта. Подумал, что не совсем реализовался. Случайная череда встреч и разговоров.

— Доволен, что сделал такой выбор?

— Да. По крайней мере с точки зрения того, что свое мастерство продвинул в стрельбе. Начало этого сезона — это лучшая моя стрельба за все мои годы в спорте.

— Нет сожаления, что оказался именно в России? Выбрал бы Словению и выступал бы сейчас за нее.

— Я же не умею заглядывать в будущее. Я не политик, чтобы все это спрогнозировать. Надо действовать исходя из той ситуации, в которой ты находишься, и выносить из этого максимальную выгоду. Это как игра в шахматы.

— Атмосфера в Рязани похожа на Кубки мира?

— Да, кстати. Этот этап очень близко к Кубку мира. Очень много зрителей. Плюс теплая погода напоминает о Европе. Единственно, что трасса достаточно пологая. Не встречалось такого.

Виктория Сливко, Динара Алимбекова, Тамара Дербушева. СБР

Вторая победа Алимбековой

Все-таки этот этап Кубка Содружества завершился в пользу белорусов. В женском масс-старте (девушки бежали классический формат гонки, для большого масс-старта не хватило участниц) победа снова досталась Алимбековой. Таким образом, можно сказать, что во второй гоночный день оба победителя имеют отношению к Казахстану. У Динары отец казах, и родилась она в городе Абай, но в три года переехала вместе с семьей на родину мамы — в Белоруссию. Вторая победа далась Алимбековой труднее.

— Хорошая стрельба в масс-старте. С чем связан один промах на лежке?

— Я поторопилась. Много слышала, как остальные стреляют. Не нужно было этого делать. Дернула сама выстрел. Затем по тем чувствам, которые были на трассе, когда русские девчонки обгоняли, я решила, что промахиваться и дарить эти секундочки уже нельзя.

— Золотой дубль на этапе — идеальный расклад?

— В первой гонке было легче выиграть. Во второй очень сложно. Золотой дубль — это приятно. Но я бы не расстроилась, если бы не выиграла. Потому что все равно выкладывалась по полной.

— Перед домашними этапами Кубка Содружества вы и ваш муж Антон Смольский получили желтые майки лидеров. Какие ощущения?

— Вау! Я не знала об этом, — говорит Алимбекова. — Это будет круто. Я порадовалась за него, когда он стартовал в желтой майке в масс-старте. Мне многие написали, что нашему комбинезону идет желтый, хоть на Кубке мира это не удалось сделать. В желтом приятно бегать.

Но все-таки журналисты поторопились поздравлять Динару с желтой майкой. Женский зачет по-прежнему возглавляет россиянка Наталья Гербулова, а Алимбекова на второй строчке, отставая на 17 очков. В мужском зачете желтая майка действительно у Антона Смольского.

Следующие два этапа Кубка Содружества пройдут в Белоруссии. Первый стартует 19 января. Но нашим биатлонистам еще нужно заглянуть до этого на этап Кубка России в Рыбинск. Белорусы же в это время будут целенаправленно готовиться к домашним соревнованиям.

Биатлон. Этап Кубка Содружества в Рязани

Суперспринт

Мужчины

1. Иван Тулатин (Белоруссия) — 19.20,6 (2)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — 4,0 (4)

3. Василий Томшин (Россия) — 6,2 (1)

Женщины

1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 21.37,9 (3)

2. Наталья Гербулова (Россия) — 11,4 (3)

3. Елизавета Каплина — 22,4 (5)

Большой масс-старт

Мужчины

1. Роман Еремин (Россия) — 32.58,2 (0)

2. Василий Томшин (Россия) — 12,4 (0)

3. Никита Лобастов (Белоруссия) — 19,1 (1)

Масс-старт

Женщины

1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 31.23,5 (1)

2. Виктория Сливко (Россия) — 5,6 (2)

3. Тамара Дербушева (Россия) — 6,1 (2)