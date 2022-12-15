Что происходит с Логиновым? Уже середина сезона, но у Александра ни одной медали

Новая гонка — новый провал чемпиона мира.

Кубок России по биатлону. 4-й этап. Уфа

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Анастасия Гореева — 44.36,3 (2)

2. Анастасия Шевченко — 58,1 (2)

3. Виктория Сливко — 1.19,2 (2)

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Александр Поварницын — 51.55,9 (1)

2. Эдуард Латыпов — 48,6 (2)

3. Ильназ Мухамедзянов — 1.12,9 (2)

4. Карим Халили — 1.29,2 (1)...

12. Александр Логинов — 2.57,6 (3)

Стартовал четвертый этап Кубка России по биатлону. На этот раз соревнования проходят в Уфе. В Башкирии нет обжигающего мороза, но есть проблемы со снегом и с падающим на трассу кленом. Однако вряд ли в этом причина очередной неудачной гонки от Александра Логинова. Чемпион мира снова вне топ-10, и к середине сезона Логинов ни разу не попадал на пьедестал. Что происходит с экс-лидером сборной и кто закрывает его позиции в команде сейчас?

Логинов пропустил часть подготовки и начало сезона, но до сих пор не в форме

Кубок России в Уфе — первый старт, где выступают исключительно россияне. Белорусы решили взять паузу, поэтому сконцентрируемся на внутреннем соперничестве. Что здесь важно? Пожалуй, отслеживать стабильность спортсменов и состояние тех, на кого мы привыкли рассчитывать на международной арене. Среди таковых всегда был и Александр Логинов. Отношение к нему что внутри страны, что за ее пределами у многих спорное, но отрицать высокий уровень спортсмена и интерес массового зрителя к нему глупо. Тем удивительнее видеть, как в постолимпийский год Логинов не выдерживает конкуренцию даже не внутри сборной. Он безнадежно проигрывает глубокому резерву из регионов. Александр пока что не выигрывал, не попадал в призы, в цветы, даже топ-10 для него теперь непосильная задача. Индивидуальная гонка в Уфе — едва ли не лучшая для Логинова за сезон. И это речь про 12-е место с тремя промахами.

У Александра сейчас выключилось все. Нет стрельбы, нет хода. Возможно, до сих пор есть проблемы со здоровьем. Если кто забыл, Логинов пропускал осеннюю часть сезона и предсезонную подготовку проходил по собственному графику. Когда стартовали первые гонки, и сам Александр, и тренер сборной Сергей Башкиров предупреждали — Логинов не в форме и ждать от него высоких мест не стоит. Но то, что даже в топ-20 залетать у призера Олимпийских игр не получится, стало неприятным открытием. Этап в Уфе — уже четвертый. Со старта зимнего сезона прошел почти месяц, но серьезного прогресса в результатах Александра не видно. Тренер Александр Касперович вновь жаловался на здоровье, а также на погоду. Но в Уфе сибирских морозов уже нет, а что на трассе, что на стрельбище проявить себя его подопечному не удалось.

Серохвостов не бежал, и над ним подшучивал Халили

Возможная причина — просмотр вечернего футбола. По крайней мере накануне Логинов сам признавался, что поздно лег после того, как следил за игрой Лионеля Месси в полуфинале Аргентина — Хорватия на футбольном ЧМ. Кто знает, может, и матч Франция — Марокко отвлек биатлониста от своей работы и нужного режима? Все-таки Килиан Мбаппе не менее впечатляет... Шутки шутками, но наблюдать за провалом в карьере большого чемпиона грустно. Особенно на фоне Эдуарда Латыпова, который также начинал сезон ни шатко ни валко, а теперь включается в борьбу за лидерство общего зачета. Латыпов второй — помешал второй промах, зато Александр Поварницын удивил и допустил всего одну осечку на четыре рубежа. Хорошо себя показал и Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии. Два непопадания при неплохой скорости, и то последний промах — лишние мысли о кофе от жены дома.

Карим Халили, вероятно, самый стабильный по результатам — который уже раз Карим четвертый. После гонки он не мог не подколоть своего товарища Даниила Серохвостова. Тот не бежал индивидуалку в Уфе, и Халили заявил, что из-за этого полстраны выключила телевизор, а у самого Карима не хватило мотивации как следует бежать и бороться за подиум. Ведь Даниил — гений, с которым в сборной никто не сравнится! Ребята еще с осени так друг друга подкалывают, и наблюдать за этим как минимум забавно. Антон Бабиков и Никита Поршнев тем временем в десятке, а вот Максим Цветков и Евгений Гараничев едва закрывают топ-20. Если и говорить о проблемах, то у этих ребят ситуация, может, даже печальнее, чем у Логинова. Но в отличие от него в Цветкова и Гараничева изначально слабо верилось. Матвей Елисеев 13-й, в секундах от Александра.

Гореева выиграла уже третью личную гонку в сезоне

У женщин победила Анастасия Гореева. Это ее третья победа, и при новой системе подсчета очков, которую приняли в этом году в IBU, она бы претендовала на первую строчку рейтинга. Но Союз биатлонистов России — за традиции, поэтому у нас важнее стабильность. В этом плане нет равных Виктории Сливко, которая с очередной, уже привычной для себя бронзой. Знаковое событие — серебряная медаль для Анастасии Шевченко. Талантливая москвичка слабо начала сезон и до этой гонки была только на 13-м месте в общем рейтинге. «Немножко не хватает в стрельбе стоя, не получается отработать. Смотрела гонку парней и видела — на четвертом рубеже вообще никто не справился из лидеров, — объясняла она затем причины промахов в интервью порталу matchtv.ru. — Это просто психология, нужно нарабатывать. Конкуренция очень большая. Если не справляться, то за призовые места можно и не бороться».

В четверг Шевченко и вовсе претендовала до последнего на победу, однако допустила два обидных промаха на последнем рубеже. Два промаха также и у чемпионки Гореевой, и у Сливко. Могла попасть на пьедестал и Ирина Казакевич, но у нее на один промах больше, и с тремя девушка из Бердска только четвертая. Следом за Казакевич открытие предыдущего этапа в Тюмени — Елизавета Каплина. В Уфе она неплохо работала на трассе, но все же четыре промаха при относительно спокойной погоде — это перебор. Лариса Куклина, Екатерина Носкова и Наталья Гербулова — в десятке. Что интересно, ходом Гербулова была лучше многих сборниц, а выиграла на лыжне и вовсе Кристина Токарева, у которой в общем протоколе только 25-е место. Еще бы, с девятью-то непопаданиями! Чисто, кстати, никому из 38 финишировавших спортсменок отработать не удалось.