Жена Елисеева о критике в адрес мужа: «Есть эффективное упражнение «идите в жопу»

Анна Елисеева, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, в нецензурной форме обратилась к болельщикам. Она опубликовала сообщение, в котором болельщик написал: «Скажите мужу, чтобы собрался наконец. Вообще не сборной России уровень выдает».

«Это совсем ерунда, — сказала Елисеева в видео, опубликованном в сториз. — А то, что прилетает в директ, такое говно, если выкладывать его в сториз на прилюдное обозрение, вы удивитесь, сколько говна. Очень часто бывает такая травля и троллинг жестокий, что многие спортсмены даже удаляют свои аккаунты, просто потому что льется куча говна.

Так вот, всем спортсменам на заметку! Всем, кого могут осуждать, давать «ценные указания». Есть одно простое и эффективное упражнение. Оно называется «идите в жопу».

У меня тут блог по психологии. Но я жена и близкий человек спортсмена. Если вы пишете мне какие-то ценные указания и даете советы — друзья, идите в жопу! Просто, четко и лаконично. Наилучшее упражнение для выстраивания границ. Берите и пользуйтесь