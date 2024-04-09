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Зайцева: «Это не изоляция, а очень хороший опыт для наших маленьких спортсменов»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Все считают, что спортсмены в изоляции, но я считаю, что это не изоляция, а, наоборот, очень хороший опыт для наших маленьких спортсменов. Они видят своих любимых спортсменов в России, видят, как они тренируются летом» — приводит слова Зайцевой Metaratings.ru.

Российских биатлонистов отстранили от международных соревнований в марте 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Ольга Зайцева (биатлон)
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