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Допинг

Сегодня, 10:23

РУСАДА сократило представительство биатлонистов в пулах допинг-тестирования

Виктория Кравченко
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Поссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило представительство биатлонистов в пулах тестирования по сравнению с началом сезона-2023/24.

Сейчас в пулы входят 42 российских биатлониста (перед началом сезона их было 44). Не вошли в новые пулы Евгений Гараничев, Анна Никулина, Михаил Первушин, Анастасия Кричун (Халиуллина) и Денис Таштимиров. Одновременно

РУСАДА внесла в свои списки ранее не находившихся в них Анну Грухвину, Анастасию Зырянову и Юлию Шеллер.

В международные пулы тестирования в настоящее время входят 13 российских биатлонистов. Это Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Спортсмены из НРПТ в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения (как это делают атлеты из расширенного пула) и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день (одночасовое окно).

Источник: https://tass.ru/sport/20486393
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