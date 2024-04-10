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Зайцева: «Вспоминаю Олимпиаду в Сочи со слезами на глазах, потому что было классное время»

Алина Савинова
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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась воспоминаниями об Олимпиаде в Сочи.

«Хорошие эмоции, со слезами на глазах, потому что было классное время. Здорово было, вспоминаю с теплом и чувством благодарности всем кто сделал эту Олимпиаду. А делала ее вся наша страна и весь наш русский народ», — цитирует Зайцеву Metaratings.ru.

Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года. По итогам соревнований Россия с 13 золотыми медалями выиграла общий медальный зачет. Зайцева завоевала серебряную медаль в женской эстафете.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
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