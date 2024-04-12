Зайцева считает, что приговор Бессеберга связан с дружбой с Россией: «Также было с Николь Реш»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в комментарии для «СЭ» отреагировала на признание бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным в получении взяток.

«Бедный Бессеберг. До него до сих пор доносятся следы того, что он дружил с Россией. Также было с Николь Реш. У нас была единая биатлонная семья. В этой семье были все страны, и все нормально работали и дружили. В какой-то прекрасный момент пришли люди, которым Россия не была нужна, и начали всех выпихивать. Сейчас просто наказывают тех, кто раньше поддерживал отношения с Россией. Просто досталось по накатанной. Про взятки и коррупцию ничего не слышала. Я была спортсменкой, было все здорово», — сказала Зайцева «СЭ».

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.