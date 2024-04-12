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Поварницын: «30 лет — хорошая дата, которая говорит о том, что надо включать голову. Детство кончилось»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

В пятницу, 12 апреля, спортсмену исполнилось 30 лет.

Каково бежать в день рождения?

— Честно, это не то, чем хотелось бы заниматься в день рождения. Все-таки хочется праздновать. Надеюсь, что соперники дадут шанс попасть в топ-6 (Поварницын в итоге стал вторым). Стрельба, конечно, была неидеальна, но с одним штрафом можно побороться.

— Как сложилась гонка?

— Повезло, что за Логиновым стартовал. Хотя бы его видел, мог оценивать ситуацию. Видел, что он неплохо идет. Для меня такая мягкая трасса очень тяжелая. Не могу реализовать отталкивание ногами. Не получается пока.

— Что желали в этот день?

— Желали всего, что только можно пожелать.

— Сам что-то загадывал?

— Выиграть, наконец-то. У меня побед давно не было, только призовые места. Было понятно, что в спринте вряд ли это удастся, но тем не менее.

— Что для тебя значат 30 лет?

— Это хорошая дата, которая говорит о том, что голову уже надо включать более тщательно. Детство закончилось. Пора начинать думать головой.

— До этого не думал?

— Думал. Мы все люди и совершаем ошибки. Хочется, чтобы этих ошибок было меньше, сказал Поварницын.

Победителем спринта стал Даниил Усов, пройдя всю дистанцию за 25 минут 38,6 секунды без промахов на огневых рубежах. Вторым финишировал Александр Поварницын, отстав от чемпиона на 4,2 секунды при одном промахе. Тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов (+5,6; 2 промаха).

Биатлон
Александр Поварницын
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