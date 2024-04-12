Источник: суд в Норвегии признал экс-главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции

Суд провинции Бускеруд (Норвегия) признал бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по восьми пунктам обвинения, сообщает NRK.

По данным источника, спортивный чиновник признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии настаивает на заключении Бессеберга в тюрьму сроком от четырех лет.

В апреле 2023-го Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. NRK отмечал, что спортивный чиновник «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток.

Обвинение также считает, что экс-глава IBU ездил на бесплатные охотничьи поездки за границу. NRK сообщает, что товары были получены от чиновников российского биатлона и агентства AFP, у которого было соглашение с IBU о правах на маркетинг и спонсорство мероприятий организации.

78-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.

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