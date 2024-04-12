Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:31

Источник: суд в Норвегии признал экс-главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрес Бессеберг.
Фото Global Look Press

Суд провинции Бускеруд (Норвегия) признал бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по восьми пунктам обвинения, сообщает NRK.

По данным источника, спортивный чиновник признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии настаивает на заключении Бессеберга в тюрьму сроком от четырех лет.

В апреле 2023-го Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. NRK отмечал, что спортивный чиновник «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток.

Обвинение также считает, что экс-глава IBU ездил на бесплатные охотничьи поездки за границу. NRK сообщает, что товары были получены от чиновников российского биатлона и агентства AFP, у которого было соглашение с IBU о правах на маркетинг и спонсорство мероприятий организации.

78-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.

Главу мирового биатлона подозревают в коррупции. Далин может пойти по пути Бессеберга?

Андерс Бессеберг
3
2
Читайте также
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
В Донецке разыскивают военного корреспондента Рассела Бентли из США
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
В Ленинградской области ребенок выпал из окна из-за недосмотра родителей
Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России
Популярное видео
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сола: «Сильно расстроилась, как к нам отнеслись в Златоусте. Было очень обидно»

Усов победил в спринте на этапе Кубка Содружества, в тройке — Поварницын и Латыпов
Новости
RSS RSS
Все новости