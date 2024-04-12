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Васильев — о деле Бессеберга: «Хорошо относиться к русским — недопустимая роскошь. Ему это припомнили»

Зарина Халимхонова
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание судом бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным в получении взяток.

«Такие люди, как Бессеберг, делают много полезных вещей для развития международной федерации биатлона. Сложно переоценить то, что он сделал. Биатлон, который мы видим, без всякого сомнения, это заслуга Бессеберга. Его за это надо благодарить, а не наказывать. До каждого человека можно придраться. Это только расправа и сведения счетов с Бессебергом за то, что он одинаково относился ко всем странам, в том числе к российским спортсменам. Учитывая сегодняшние реалии, относиться хорошо к россиянам — недопустима роскошь. Поэтому это ему припомнили», — сказал Васильев «СЭ».

Андрес Бессеберг. Источник: суд в Норвегии признал экс-главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Биатлон
Андерс Бессеберг
Дмитрий Васильев (биатлон)
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