Юрлова и Миронова бегут индивидуальную гонку. Павлова – нет

Определилась российская четверка, которая примет участие в завтрашней индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.​

В состав сборной России на ЧМ также входят Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова.​

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