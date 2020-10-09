Йоханнес Бе прокомментировал решение IBU отложить запрет на фтор

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Йоханнес Бе прокомментировал решение Международного союза биатлонистов отложить на год введение запрета на применение фтора. Решение принято в связи с необходимостью дальнейшего тестирования устройства по выявлению фтора. Изначально планировалось ввести запрет на использование фтора в сезоне-2020/21.

«Очень здравое решение, что фтором можно будет пользоваться еще сезон. Возможно, это спасло спорт от многих сложных ситуаций, поскольку тестовая система не является на 100% надежной. Тем не менее, я надеюсь, что тестовое устройство скоро будет готово, и спорт освободится от фтора навсегда. Я сам понимаю вред этого вещества, но для начала нам надо найти такие варианты, которые бы всех устраивали», — написал Бе на своей странице в Instagram.