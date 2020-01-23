Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что не думал о своем новорожденном сыне Густаве во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке. 26-летний спортсмен победил в этой гонке, а предыдущие два этапа Кубка мира пропустил из-за рождения ребенка.

— За последние дни провел четыре тренировки, а винтовку держал в руках один раз, — сказал Бе в эфире телеканала «Матч ТВ». — О сыне во время гонки не думал, сосредоточился на стрельбе, на работе. После финиша трибуны скандировали: «Густав! Густав!» Сегодня смог шесть очков оторвать от Фуркада, но до него еще копать и копать.

Бе является семикратным чемпионом мира, обладателем золотой медали Олимпиады-2018, победителем общего зачета Кубка мира по биатлону-2018/19.