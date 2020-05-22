Йоханнес Бе — о беге Бьорндалена по номеру отеля: «Пожалуйста, успокойся. Можно же хотя бы купить велосипед»
15:09
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился мнением о тренировке восьмикратного олимпийского чемпиона Оле Эйнара Бьорндалена.
По словам Бьорндалена, который проводит время на карантине после прилета в Китай, он ежедневно пробегает по 10 км в номере отеля.
— Это правда или шутка? — приводит слова Бе TV2. Пожалуйста, успокойся уже. Можно же хотя бы купить велосипед, сидеть перед телевизором и смотреть что-то веселое. Это слишком глупо, Уле, незачет.
Меня впечатляло безумие Уле-Эйнара на протяжении этих 20 лет. Но сейчас его, увы, занесло. Разница между нами в том, что я никогда не оказался бы в такой ситуации. Я никогда не поехал бы в Китай, чтобы провести две недели в номере отеля.
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