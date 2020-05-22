Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился мнением о тренировке восьмикратного олимпийского чемпиона Оле Эйнара Бьорндалена.

По словам Бьорндалена, который проводит время на карантине после прилета в Китай, он ежедневно пробегает по 10 км в номере отеля.

— Это правда или шутка? — приводит слова Бе TV2. Пожалуйста, успокойся уже. Можно же хотя бы купить велосипед, сидеть перед телевизором и смотреть что-то веселое. Это слишком глупо, Уле, незачет.

Меня впечатляло безумие Уле-Эйнара на протяжении этих 20 лет. Но сейчас его, увы, занесло. Разница между нами в том, что я никогда не оказался бы в такой ситуации. Я никогда не поехал бы в Китай, чтобы провести две недели в номере отеля.