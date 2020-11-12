Ярошенко рассказал, кто ему понравился на контрольных стартах сборной России
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил выступление российских спортсменов на контрольных стартах в Ханты-Мансийске.
— Мне интересно было посмотреть на функциональное состояние спортсменов незадолго до старта международного сезона, — сказал «СЭ» Ярошенко. — И ощущения были позитивные. Конечно, лучшими в этом компоненте были Гараничев и Бабиков. Еще очень понравилось три-четыре спортсмена, но фамилии я бы называть не хотел, чтобы никто не обидеть. При этом, разговаривая с тренерами, я понял, что у них уже есть понимание, кто выступит на первых этапах Кубка мира. Контрольные гонки в Ханты-Мансийске были просто завершающим этапом подготовки перед Контиолахти. (Тимур Ганеев)
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/biatlon-kto-otobralsya-v-sbornuyu-rossii-na-pervye-etapy-kubka-mira-2020-21-1728112/