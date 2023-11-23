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Сегодня, 11:55

Якушев отметил возвращение интереса к биатлону в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев заявил, что интерес к российскому биатлону возвращается, хотя на первом этапе он немного пропал.

«Я думаю, что на первом этапе это было, сейчас все начинают уже как бы понимать, что у нас достаточно серьезный уровень спортсменов мирового уровня. Конечно, часть той биатлонной аудитории, может быть, на первом этапе ушла, не смотрела эти соревнования. Но сегодня, я тоже любитель биатлона, наблюдаю, что идет обратная тенденция, все возвращаются. Потому что если ты любишь этот вид спорта, то все равно ты за этими соревнованиями будешь следить, все равно будешь переживать, все равно за этим будешь наблюдать. А такие соревнования, которые прошли в выходные, как раз подстегивают к этому интерес. Поэтому я думаю, что ничего страшного не произошло, биатлонная аудитория такая стабильная, понятная и очень профессиональная, поэтому все возвращается на круги своя. Думаю, что этот биатлонный сезон будет крутым, горячим, напряженным, точно его будет смотреть большое количество людей», — приводит слова Якушева ТАСС.

Российские и белорусские биатлонисты на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Источник: https://tass.ru/sport/19360269
Биатлон
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