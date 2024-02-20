Вяльбе отказалась называть лыжников и биатлонистов одной семьей

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об участии биатлонистов в предстоящей «Гонке Легкова».

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы на хрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Она также добавила, что биатлонисты не умеют ни стрелять, ни бегать.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова» в 2024 году пройдут 23 и 24 февраля в городе Пересвет.

Гонка приурочена к 10-летнему юбилею Олимпийских игр-2014 в Сочи и олимпийского золота Александра Легкова.