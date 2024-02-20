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20 февраля, 17:25

Вяльбе — об участии биатлонистов в «Гонке Легкова»: «Никакая мы на хрен с ними не семья!

Вяльбе отказалась называть лыжников и биатлонистов одной семьей
Виктория Кравченко
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Елена Вальбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об участии биатлонистов в предстоящей «Гонке Легкова».

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы на хрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Она также добавила, что биатлонисты не умеют ни стрелять, ни бегать.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова» в 2024 году пройдут 23 и 24 февраля в городе Пересвет.

Гонка приурочена к 10-летнему юбилею Олимпийских игр-2014 в Сочи и олимпийского золота Александра Легкова.

Ранее Вяльбе подвела итоги Спартакиады сильнейших-2024, которая завершилась 18 февраля.
Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5441572-vyalbe-ob-uchastii-biatlonistov-v-gonke-legkova-nikakaya-my-nahren-s-nimi-ne-semya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Елена Вяльбе
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