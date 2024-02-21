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21 февраля, 14:45

Бородавко ответил Вяльбе, которая не считает лыжников и биатлонистов одной семьей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о лыжниках и биатлонистах.

Ранее Вяльбе заявила, что лыжники и биатлонисты не являются одной семьей, отметив, что они просто коллеги.

«Надо понимать, что виды спорта, безусловно, друг с другом конкурируют. Есть некоторые противоречия по местам проведения сборов и соревнований. Если какую-то точку заняли биатлонисты, лыжникам туда уже не попасть. Бывало и такое, что мы находили подходящее место, которое позднее занимали биатлонисты. Поэтому идет некая борьба, это нормально», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам заявил, что между тренерами, спортсменами и функционерами существуют человеческие отношения. Также Бородавко отметил, что хорошо общается с тренером по биатлону Михаилом Шашиловым, а лыжник Александр Легков дружит с Антоном Шипулиным.

23 и 24 февраля пройдет «Гонка Легкова». В ней примут участие российские лыжники и биатлонисты.

Источник: РИА Новости
Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Юрий Бородавко
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