Тихонов: «В российском биатлоне хорошая конкуренция. Серебряный призер Олимпиады не выиграл ни одного старта»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил конкуренцию на Спартакиаде сильнейших спортсменов.

«Мы убедились, какая у нас в биатлоне хорошая конкуренция. Серебряный призер Олимпийских игр Антон Смольский не выиграл ни одного старта и был только вторым», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Спартакиада сильнейших спортсменов проходила с 10 по 18 февраля. Следующий этап Кубка России по биатлону пройдет в Уфе и станет последним в этом сезоне. Уфимские соревнования состоятся с 29 февраля по 3 марта.