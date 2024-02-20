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20 февраля, 14:20

Тихонов: «В российском биатлоне хорошая конкуренция. Серебряный призер Олимпиады не выиграл ни одного старта»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил конкуренцию на Спартакиаде сильнейших спортсменов.

«Мы убедились, какая у нас в биатлоне хорошая конкуренция. Серебряный призер Олимпийских игр Антон Смольский не выиграл ни одного старта и был только вторым», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Спартакиада сильнейших спортсменов проходила с 10 по 18 февраля. Следующий этап Кубка России по биатлону пройдет в Уфе и станет последним в этом сезоне. Уфимские соревнования состоятся с 29 февраля по 3 марта.

Источник: Metaratings.ru
Александр Тихонов
Антон Смольский
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