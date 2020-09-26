Второй этап Кубка мира перенесен из Швеции в Финляндию

Первый и второй этапы Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 пройдут в финском Контиолахти, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

В изначальном календаре второй этап должен был пройти в шведском Эстерсунде. Кубок мира стартует 27 ноября, как и было запланировано.

Третий и четвертый этапы состоятся в австрийском Хохфильцене, четвертый этап изначально планировалось провести во Франции. Такие решения были приняты для того, чтобы минимизировать количество поездок спортсменов с целью защиты здоровья участников соревнований.