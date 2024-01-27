Вопрос о пожизненном отстранении Бессеберга от биатлона рассмотрит CAS

Дело о пожизненном отстранении от биатлона бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга должен рассмотреть Спортивный арбитражный суд (CAS).

«В официальной формулировке требований говорится о том, что Бессеберг может быть наказан вплоть до пожизненной дисквалификации, а окончательная сумма штрафа может быть меньше 100 тысяч евро. В конечном счете решение о санкциях будет принимать CAS», — приводит слова источника ТАСС.

В апреле 2023 года Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. NRK отмечал, что спортивный чиновник «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток. 77-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.

Процесс по его делу продлится до 16 февраля.