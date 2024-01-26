Сервисмена сборной США дисквалифицирован за сексуальные домогательства

Бывший чешский биатлонист Петр Гарабик отстранен от должности сервисмена сборной США на 6 месяцев за сексуальные домогательства, сообщает AP. Также ему назначен испытательный срок до конца нынешнего года.

Расследование по данному делу длилось полтора года. Организация по защите спортсменов от сексуальных домогательств в США установила, что Джоанна Рид подвергалась неоднократным приставаниям инежелательным сексуальным контактам со стороны Гарабика в течение нескольких лет.

По словам спортсменки, она не могла отказать Гарабику, так как боялась исключения из сборной.

После того, как Рид рассказала о случившемся в социальных сетях, история получила резонанс, и спортсменку поддержала общественность.