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Сегодня, 00:15

Сервисмена сборной США дисквалифицирован за сексуальные домогательства

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джоанна Рид.
Фото Global Look Press

Бывший чешский биатлонист Петр Гарабик отстранен от должности сервисмена сборной США на 6 месяцев за сексуальные домогательства, сообщает AP. Также ему назначен испытательный срок до конца нынешнего года.

Расследование по данному делу длилось полтора года. Организация по защите спортсменов от сексуальных домогательств в США установила, что Джоанна Рид подвергалась неоднократным приставаниям инежелательным сексуальным контактам со стороны Гарабика в течение нескольких лет.

По словам спортсменки, она не могла отказать Гарабику, так как боялась исключения из сборной.

После того, как Рид рассказала о случившемся в социальных сетях, история получила резонанс, и спортсменку поддержала общественность.

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