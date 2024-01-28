Чемпионат Европы по биатлону 2024: расписание соревнований и где смотреть трансляции гонок

Открытый чемпионат Европы-2024 по биатлону пройдет с 24 января по 28 января

Открытый чемпионат Европы-2024 по биатлону проходит с 24 января по 28 января в Брезно-Осрблье (Словакия). В программе соревнований: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, MIX смешанная эстафета и MIX одиночная смешанная эстафета. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание чемпионата Европы-2024 по биатлону

24 января. 12.30. Мужчины, 20 КМ, Индивидуальная гонка

24 января. 16.30. Женщины, 15 КМ, Индивидуальная гонка

26 января. 13.00. Мужчины, 10 КМ, Спринт

26 января. 16.30. Женщины, 7.5 КМ, Спринт

27 января. 13.00. Мужчины, 12.5 КМ, Гонка преследования

27 января. 16.00. Женщины, 10 КМ, Гонка преследования

28 января. 12.45. MIX смешанная эстафета

28 января. 16.00. MIX одиночная смешанная эстафета

Смотреть гонки в прямом эфире можно на онлайн-платформе Окко по платной подписке. Также за турниром можно следить на IBU Live TV.