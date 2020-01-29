Владимир Драчев: «Россия показывает те результаты, на которые способна прямо сейчас»

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал последние выступления российских биатлонистов и поделился ожиданиями от чемпионата мира. Россияне не попадали на подиум на этапах Кубка мира 26 гонок подряд.

— Мы показываем те результаты, на которые способны прямо сейчас, — цитирует «РИА Новости» Драчева. — Мы разобрали их и выявили места, где можно добавить. Добавить так, чтобы мы не отставали в этих компонентах от лидирующих команд. Сейчас все делается, чтобы на чемпионате мира мы держались в тройке в общем зачете Кубка наций. Франция и Норвегия объективно идут с отрывом, но дальше есть четыре-пять стран, в том числе наша, кто может претендовать на место в тройке.

Основные задачи — работать по тем гонкам, где мы можем дать результат, — подчеркнул собеседник агентства. — Есть погодные условия, есть физическое состояние спортсменов, психологическое. На чемпионатах мира бывает так, что лидеры, которые бегут весь сезон, именно на чемпионате мира проваливаются. Заранее с полной уверенностью утверждать, какое место мы займем, было бы неправильно.